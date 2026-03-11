"Udarajte jako": Objavljen snimak razgovora izraelskih i američkih pilota

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo objavilo je snimak razgovora između izraelskog i američkog pilota, koji pozivaju na zajedničku borbu.
Izraelsko ratno vazduhoplovstvo objavilo je navodni snimak koji prikazuje razgovor između izraelskog pilota lovačkog aviona i američkog pilota.
U snimku, izraelski pilot kaže svom američkom kolegi da mu je "čast boriti se zajedno sa vama".
"Pazi tamo i udaraj jako", odgovara američki pilot, prenosi Index.
טייס אמריקאי לטייס חיל-האוויר הישראלי: ״תשמרו על עצמכם, תתקפו בעוצמה״— Israeli Air Force (@IAFsite)March 11, 2026
במסגרת מבצע ׳שאגת הארי׳, חיל-האוויר הישראלי וחיל האוויר האמריקאי ממשיכים לפעול בשיתוף פעולה ובחופש פעולה אווירי מלא בשמי איראן להעמקת הפגיעה במשטר הטרור האיראני.
האזינו לקולות הקשר משיתוף הפעולה של טייסי צבא…pic.twitter.com/onnK8PZFZQ