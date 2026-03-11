logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Udarajte jako": Objavljen snimak razgovora izraelskih i američkih pilota

"Udarajte jako": Objavljen snimak razgovora izraelskih i američkih pilota

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo objavilo je snimak razgovora između izraelskog i američkog pilota, koji pozivaju na zajedničku borbu.

Snimak razgovora izraelskih i američkih pilota Izvor: Profimedia/News Images, News Images LTD / Alamy

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo objavilo je navodni snimak koji prikazuje razgovor između izraelskog pilota lovačkog aviona i američkog pilota.

U snimku, izraelski pilot kaže svom američkom kolegi da mu je "čast boriti se zajedno sa vama".

"Pazi tamo i udaraj jako", odgovara američki pilot, prenosi Index.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran SAD Izrael Bliski istok

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ