Aktivirana platforma za hitne slučajeve: Četrdeset crnogorskih pomoraca u rizičnoj zoni kod Ormuskog moreuza

Ministarstvo pomorstva Crne Gore saopštilo je da se putem platforme za hitnu registraciju do sada prijavilo 40 crnogorskih pomoraca koji se nalaze u rejonu Ormuskog moreuza, Persijskog i Omanskog zaliva, te istaklo da je njihova bezbjednost apsolutni prioritet.

Iz resornog ministarstva navode da je platforma pokrenuta radi pravovremenog prikupljanja informacija i održavanja kontakta sa pomorcima koji se nalaze u potencijalno ugroženim područjima.

"Prema podacima koje smo dobili od brodarskih kompanija i agencija za posredovanje pri zapošljavanju pomoraca, na teretnim brodovima kompanije MSC nalazi se 21 član posade i sedam naših pomoraca na putničkom brodu u luci Dubai, dok se na brodovima kompanije MOL nalazi osam crnogorskih pomoraca", dodaju iz Ministarstva.

Napominju da postoji mogućnost da se određeni broj pomoraca nije registrovao putem platfrorme ili da nisu bili u mogućnosti da to učine, zbog čega se podaci kontinuirano ažuriraju u saradnji sa kompanijama i agencijama.