Slučaj nestale djece iz vaspitnog doma: Locirani van zemlje, otac tvrdi da je otišao zbog posla

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Sedmoro djece sa prezimenom Buzas, koja su 7. marta nestala iz vaspitnog doma u Mađarskoj, locirano je u inostranstvu. Policijski zvaničnici ističu da djeca nisu u opasnosti, iako službeno još važe kao nestali zbog odlaska bez prijave.

Pronađeno sedmoro nestale djece iz Mađarske Izvor: Roman Yanushevsky/Shutterstock

Mađarska policija saopštila je da je sedmoro djece sa prezimenom Buzas, koja su 7. marta nestala iz vaspitnog doma, pronađeno u inostranstvu.

Policijski major Janoš Robert Vad potvrdio je da se porodica trenutno nalazi van zemlje, gdje je otac našao posao. Iako se službeno još vode kao nestali zbog odlaska bez prijave, vlasti ističu da djeca nisu u opasnosti.

Među decom najmlađi su dvogodišnji Abel i trogodišnja Lilijen, dok je najstarija desetogodišnja Amira. Policija je locirala djecu, ali po službenoj dužnosti mora lično da se uvjeri u njihovo dobro stanje prije nego što obustavi potragu, prenio je Magyar Nemzet.

Ranije tokom dana objavljeno je da mađarska policija sprovodi opsežnu akciju na tromeđi Mađarske, Srbije i Rumunije, u potrazi za sedmoro djece i Eržebet Anitom Pap (39), za koju se sumnja da je povezana sa njihovim nestankom.

