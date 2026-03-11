logo
"Pokušao da skrene levo i udario u putničko vozilo": Novi detalji jezive nesreće u kojoj je poginuo brat Darka Lazića

"Pokušao da skrene levo i udario u putničko vozilo": Novi detalji jezive nesreće u kojoj je poginuo brat Darka Lazića

Autor D.V. Izvor mondo.rs

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

Dragan Lazić preminuo je u bolnici nakon jezive saobraćajne nesreće.

Detalji jezive nesreće u kojoj je poginuo brat Darka Lazića Izvor: Instagram/Screenshot

Dragan Lazić, brat folkeraDarka Lazića, poginuo je danas u saobraćajnoj nesreći u selu Krnule u opštini Vladimici. Kako se nezvanično saznaje, sumnja se da je do sudara došlo kada je vozač motora pokušao da skrene levo i udario automobil u desnu bočnu stranu.

"Dragan se kretao iz pravca Valjeva ka Šapcu dok je putničko vozilo išlo iz Šapca ka Valjevu. Prema prvim informacijama do udesa je došlo kada je pokušao da skrene lijevo. Udario je u desnu stranu putničkog vozila", tvrdi izvor i dodaje:

"Uviđaj je još uvijek u toku. Stanje putnika iz automobila nije poznato."

Kako saznaju beogradski mediji, kada su Darku saopštili stravičnu vijest, njemu se slošilo i izgubio je svijest.

"Darku nisu smjeli da kažu da je na licu mjesta poginuo. Tek kasnije su mu saopštili vijesti zbog reakcije. Cijela porodica je van sebe. Sve se desilo kod Šapca", rekao je za "Blic" izvor blizak porodici.

Automobil smrskan

Na fotografijama sa lica mjesta vidi se da je desna strana automobila koji je učestvovao u nesreći smrskan. Dijelovi su svuda po putu.

Dragan bio pjevač

Dragan Lazić takođe se bavio muzikom, a za razliku od Darka nije želio da bude dio estrade.

"Ne sviđa mi se kako danas kod nas izgleda ono što se zove šou-biznisom. Mislim da meni to ne treba. Radim sa svojim bendom, imam oko 80 zakazanih nastupa u toku godine, i meni je to dovoljno", rekao je Dragan jednom prilikom.

Izvor: Blic/ MONDO

