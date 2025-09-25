logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zakucao se "mercedesom" u autobus: Srpski pjevač i supruga doživjeli saobraćajnu nesreću

Zakucao se "mercedesom" u autobus: Srpski pjevač i supruga doživjeli saobraćajnu nesreću

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Pjevač Darko Lazić i njegova supruga pušteni su na kućno liječenje nakon što su doživjeli saobraćajnu nesreću u ranim jutarnjim satima kod Geneksa.

darko lazić se zakucao autom u autobus Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

U udesu su oboje zadobili povrede, a po nalogu dežurnog tužioca Trećeg osnovnog tužilaštva u Beogradu Darku je odmah uzeta krv i urin na analizu. Nakon pružene medicinske pomoći, njihovo stanje je stabilizovano, pa su upućeni na kućni oporavak.

Pogledajte

00:49
Darko Lazić opet imao udes
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Poznati estradni umjetnik, "zakucao" se u autobus "Ikarbus" u kom srećom nije bilo putnika već samo vozač R.M. (65)!

Nezvanično, Lazić je bio za volanom "mercedes" koji je u vlašništvu jedne lizng kuće.

Na mjestu suvozača bila je njegova supruga Katarina.

"Darko Lazić išao je iz pravca Gazele ka Šidu i bili su u srednjoj kolovoznoj traci. U jednom trenutku Lazić je prelazio u desnu saobraćajnu traku (takozvanu isključnu) u pravcu Omladinske brigade i tom prilikom prednjim lijevim dijelom vozila udario u zadnji dio autobusa. Za volanom autobusa "Ikarbus" bio je R. M. (65) koji srećom nije povređen i koji je takođe prelazio u desnu isključnu traku. Od siline udarca "mercedes" u kom je bio Lazić sa suprugom odbio se i udario u bankinu. Laziće su izvačili vatrogasci. Oni su sve vrijeme bili svjesni", kaže izvor Telegrafa.

Pogledajte kako su izgledali na proslavi malo pre nesreće:

Podsetite se i u kakvom je stanju bio Darkov automobil nakon stravične nesreće koju je doživeo 2018. a zbog koje je bio klinički mrtav:

(Telegraf.rs/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Darko Lazić saobraćajka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA