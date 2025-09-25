Zakucao se "mercedesom" u autobus: Srpski pjevač i supruga doživjeli saobraćajnu nesreću

Pjevač Darko Lazić i njegova supruga pušteni su na kućno liječenje nakon što su doživjeli saobraćajnu nesreću u ranim jutarnjim satima kod Geneksa.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

U udesu su oboje zadobili povrede, a po nalogu dežurnog tužioca Trećeg osnovnog tužilaštva u Beogradu Darku je odmah uzeta krv i urin na analizu. Nakon pružene medicinske pomoći, njihovo stanje je stabilizovano, pa su upućeni na kućni oporavak.

Poznati estradni umjetnik, "zakucao" se u autobus "Ikarbus" u kom srećom nije bilo putnika već samo vozač R.M. (65)!

Nezvanično, Lazić je bio za volanom "mercedes" koji je u vlašništvu jedne lizng kuće.

Na mjestu suvozača bila je njegova supruga Katarina.

"Darko Lazić išao je iz pravca Gazele ka Šidu i bili su u srednjoj kolovoznoj traci. U jednom trenutku Lazić je prelazio u desnu saobraćajnu traku (takozvanu isključnu) u pravcu Omladinske brigade i tom prilikom prednjim lijevim dijelom vozila udario u zadnji dio autobusa. Za volanom autobusa "Ikarbus" bio je R. M. (65) koji srećom nije povređen i koji je takođe prelazio u desnu isključnu traku. Od siline udarca "mercedes" u kom je bio Lazić sa suprugom odbio se i udario u bankinu. Laziće su izvačili vatrogasci. Oni su sve vrijeme bili svjesni", kaže izvor Telegrafa.

