Ove velike hitove su pjevači odbili: Mislili da su promašaj, pa se gorko pokajali

Pojedini pjevači su smatrali da pjesme neće biti popularne, ali nisu bili u pravu.

Hitovi koje su pjevači odbili Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Mnoge pjesme koji su veliki hitovi i danas bile su isprva odbijene od strane pojedinih pjevača, jer nisu željeli da ih snime. Naime, Rada Manojlović je u trenutku svoje najveće popularnosti odbila pjesmu "Bred Pit", koja je kasnije postala mega hit u izvođenju hrvatske pjevačice Severine Vučković.

Pogledajte fotografije Rade Manojlović:

Isto tako, pjesma "Provereno" izazvala je pravi skandal između Milice Pavlović i Ane Nikolić. Iako je pjesma završila kod Milice i postala veliki hit sa skoro 50 miliona pregleda na pojedinim platformama, Ana je kasnije izjavila da su obje bile žrtve manipulacije.

Pjesma "Vidovdan", koja je obilježila karijeru Goce Lazarević, prvobitno je bila namijenjena Vesni Zmijanac.

Vesna je odbila pjesmu zbog straha da bi narušila njen imidž velike jugoslovenske zvijezde. Na kraju, pjesma je završila kod Goce i postala njen zaštitni znak.

Zbog pjesme "Vidovdan", pjevačica Vesna Vukelić Vendi Gocu proziva na svakom koraku, navodeći da se ona ne "ocrkvenjuje", te i da ne treba da pjeva pjesmu koja ima duboko značenje, te samim tim prozivke u medijima traju mjesecima unazad.

Toma otpjevao pjesmu inspirisanu životom čuvene Silvane

Toma Zdravković je pjesmu "Šta će mi život" napisao inspirisan životom Silvane Armenulić. Iako ju je prvobitno želio za sebe, Silvana je insistirala da je ona otpjeva. "Silvana je uvijek znala kako da prenese emociju. Nisam mogao da joj kažem ne," izjavio je Toma. Pjesma je postala jedan od njenih najvećih hitova.

Jedan od najvećih hitova Cece Ražnatović, "Kukavica", prvobitno je bio ponuđen Vesni Zmijanac i Miri Škorić, koje su ga odbile. Ceca je prepoznala potencijal pjesme i svojim izvođenjem ostavila neizbrisiv trag u muzičkoj istoriji. 

(Blic/ MONDO)

