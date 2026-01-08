logo
Kako da očistite požutjelu plastiku? Sastojke za prirodnu pastu sigurno već imate kod kuće

Kako da očistite požutjelu plastiku? Sastojke za prirodnu pastu sigurno već imate kod kuće

Izvor Lepa i srećna
0

Kako ukloniti žute fleke sa plastičnih predmeta? Isprobajte jednostavne trikove za bjelinu i sjaj

Kako da očistite požutjelu plastiku Izvor: Shutterstock

Plastika je praktična, ali i podložna zubu vremena. Stolice na terasi, kućni aparati, prozorski okviri – svi polako gube prvobitnu bjelinu i dobijaju neugledni žućkasti ton, bez obzira na to koliko često čistite.

Uzrok nije samo prljavština – sunčevo ultraljubičasto zračenje razlaže hemijske veze u plastici, dok toplota, vlaga i oksidacija ubrzavaju proces. Čak i predmeti koji nikada nisu bili na direktnom suncu mogu požutjeti zbog masnoća, dima ili jednostavno starenja materijala.

Dobra vijest je da ne morate odmah da se opraštate od starih predmeta. Pasta za zube sa efektom izbjeljivanja može biti najbolji trik. Nanoseći je na četkicu za zube i trljajući kružnim pokretima po požutjeloj plastici, možete vratiti belinu čak i najugroženijim površinama. Za tvrdokornije fleke pomaže vodonik-peroksid, bilo kao obloga preko površine ili potapanje manjih predmeta, dok alkoholno sirće i redovno održavanje sprečavaju ponovno žućenje.

skidanje žutih fleka sa plastike
Izvor: Shutterstock

Kombinacija sode bikarbone i limuna stvara prirodnu pastu koja uklanja najupornije naslage, dok se kućni aparati, poput frižidera i mikrotalasnih, mogu detaljno očistiti četkicom i blagim rastvorima, bez opasnosti od oštećenja. Prevencija je ključ – držite plastiku podalje od sunca i redovno je brišite, a agresivne hemikalije izbjegavajte kako biste sačuvali prvobitnu boju i strukturu.

Iako postoje granice – kada plastika postane krta ili duboko oštećena, nijedan tretman neće pomoći – većina predmeta reaguje iznenađujuće dobro. Prije nego što kupite novi frižider ili stolice, isprobajte ove metode i vratite starim stvarima njihov prvobitni sjaj, a pritom uštedite i novac.

Tekst: Nova / Lepa&Srećna

