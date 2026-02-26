Ovaj aparat vam prazni novčanik: Troši 3 puta više struje od frižidera, a svi ga potcjenjuju

Najveći potrošač u kuhinji nije frižider ni mašina za sudove, već uređaj koji godišnje potroši oko 1.200 kWh.

Izvor: Shutterstock

Većina domaćinstava pogrešno procjenjuje ko je najveći potrošač električne energije u kuhinji. Ako ste se pitali koji uređaj vam najviše podiže račun, odgovor bi mogao da vas iznenadi.

Istraživanja o potrošnji energije pokazuju da većina ljudi pogrešno upire prstom u mašinu za sušenje veša ili mašinu za sudove. Statistika otkriva drugačiju sliku.

Čak 35% ispitanika tačno je identifikovalo indukcionu ploču za kuvanje kao najvećeg potrošača. Mašinu za sudove je navelo svega 10% ljudi. Frižider je često precijenjen, iako zbog konstantnog rada troši znatno manje od uređaja sa grijnim tijelima.

Indukciona ploča za kuvanje zaista troši najviše električne energije među standardnim kućnim aparatima. Njena godišnja potrošnja može biti i tri puta veća od potrošnje frižidera ili mašine za pranje veša. Upravo zato se njen uticaj na račun često potcjenjuje.

Snaga indukcionih ploča obično se kreće između 1.000 i 3.000 W. Ako ploča radi prosječno sat vremena dnevno, potrošnja se brzo akumulira. Na godišnjem nivou to je oko 1.200 kWh, što predstavlja ozbiljnu stavku na računu za struju.

U zavisnosti od tarife, trošak korišćenja može premašiti zbirnu potrošnju ostalih kuhinjskih aparata. Iako su indukcione ploče brze i efikasne, njihova snaga zahteva racionalno planiranje obroka. U suprotnom, račun za električnu energiju može neprijatno iznenaditi.

(Geaorganic)