Novi trend iz Evrope izbacuje stolice iz trpezarija: Evo šta ih mijenja i zbog čega je to praktičnije rješenje

Zaboravite klasične trpezarijske stolice — evropski trend za 2026. donosi klupe uz sto. Saznajte zašto su praktičnije, udobnije i estetski modernije rešenje.
- Klupa uz trpezarijski sto postaje vodeći evropski trend u enterijeru za 2026.
- Omogućava više mjesta za sjedenje i bolju organizaciju prostora.
- Donosi minimalistički izgled i topliju atmosferu za druženje.
U savremenim domovima uređenje enterijera prolazi kroz velike promjene, posebno kada je riječ o prostoru za okupljanje i druženje. Trpezarija i dnevna soba odavno su postale centralno mjesto porodičnih susreta i razgovora sa prijateljima, a upravo u tim zonama pojavljuje se novi evropski trend koji mijenja dosadašnje pravilo — klupa umjesto klasičnih trpezarijskih stolica.
Kraj ere stolica u trpezariji
Tradicionalni niz pojedinačnih stolica, koji je decenijama dominirao trpezarijskim prostorom, sve češće ustupa mjesto praktičnijem, udobnijem i estetski skladnijem rješenju — klupi uz sto.
Ova dugačka, jedinstvena sjedišna površina, često postavljena uz zid ili u uglu, postaje omiljeni izbor u savremenim enterijerima u kojima se traži maksimalna funkcionalnost bez odricanja od stila.
Više mjesta i bolja organizacija prostora
Najveća prednost klupe je racionalno korišćenje prostora. U manjim trpezarijama pojedinačne stolice često stvaraju vizuelni i fizički nered, jer zahtijevaju dodatni prostor za izvlačenje i pomijeranje.
Za razliku od njih, klupa omogućava:
smještaj većeg broja ljudi na istoj dužini
eliminisanje praznina između sjedišta
lakše kretanje oko stola
Zahvaljujući fiksnoj poziciji, klupa optimizuje broj mjesta za sjedenje i oslobađa površine koje su ranije bile neiskorišćene.
Minimalistička estetika i toplina materijala
Sa estetske strane, klupe donose ujednačen i čist izgled koji je teško postići kombinovanjem više različitih stolica. Najčešće se izrađuju od drveta ili u kombinaciji sa tekstilnim presvlakama, čime prostoru daju toplinu i vizuelni sklad.
Njihova velika prednost je i prilagodljivost zato što se mogu izraditi po mjeri prema:
dužini prostora
obliku (ravne ili ugaone)
završnoj obradi i materijalima
Zato se lako uklapaju uz pravougaone, okrugle pa čak i rasklopive stolove.
Udobnost i bolja atmosfera za druženje
Suprotno uvreženom mišljenju, klupa ne mora biti manje udobna od stolice. Naprotiv, uz kvalitetno tapaciranje i ergonomske jastuke, može pružiti i veći komfor, piše Geaorganic.
Osim fizičke udobnosti, klupa donosi i društvenu prednost: njen kontinuirani oblik uklanja barijere između ljudi, podstiče bliži kontakt i stvara opušteniju, prisniju atmosferu za stolom.