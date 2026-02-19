logo
Novi trend iz Evrope izbacuje stolice iz trpezarija: Evo šta ih mijenja i zbog čega je to praktičnije rješenje

Izvor Lepa i srećna
Zaboravite klasične trpezarijske stolice — evropski trend za 2026. donosi klupe uz sto. Saznajte zašto su praktičnije, udobnije i estetski modernije rešenje.

Klupe kao zamjena za stolice u trpezariji Izvor: Shutterstock

  • Klupa uz trpezarijski sto postaje vodeći evropski trend u enterijeru za 2026.
  • Omogućava više mjesta za sjedenje i bolju organizaciju prostora.
  • Donosi minimalistički izgled i topliju atmosferu za druženje.

U savremenim domovima uređenje enterijera prolazi kroz velike promjene, posebno kada je riječ o prostoru za okupljanje i druženje. Trpezarija i dnevna soba odavno su postale centralno mjesto porodičnih susreta i razgovora sa prijateljima, a upravo u tim zonama pojavljuje se novi evropski trend koji mijenja dosadašnje pravilo — klupa umjesto klasičnih trpezarijskih stolica.

Kraj ere stolica u trpezariji

Tradicionalni niz pojedinačnih stolica, koji je decenijama dominirao trpezarijskim prostorom, sve češće ustupa mjesto praktičnijem, udobnijem i estetski skladnijem rješenju — klupi uz sto.

Ova dugačka, jedinstvena sjedišna površina, često postavljena uz zid ili u uglu, postaje omiljeni izbor u savremenim enterijerima u kojima se traži maksimalna funkcionalnost bez odricanja od stila.

Pogledajte i ideje za kuhinje, kada već pričamo o trpezariji:

Više mjesta i bolja organizacija prostora

Najveća prednost klupe je racionalno korišćenje prostora. U manjim trpezarijama pojedinačne stolice često stvaraju vizuelni i fizički nered, jer zahtijevaju dodatni prostor za izvlačenje i pomijeranje.

Za razliku od njih, klupa omogućava:

  • smještaj većeg broja ljudi na istoj dužini

  • eliminisanje praznina između sjedišta

  • lakše kretanje oko stola

Zahvaljujući fiksnoj poziciji, klupa optimizuje broj mjesta za sjedenje i oslobađa površine koje su ranije bile neiskorišćene.

Pogledajte kako izgledaju kljupe u trpezariji:

Minimalistička estetika i toplina materijala

Sa estetske strane, klupe donose ujednačen i čist izgled koji je teško postići kombinovanjem više različitih stolica. Najčešće se izrađuju od drveta ili u kombinaciji sa tekstilnim presvlakama, čime prostoru daju toplinu i vizuelni sklad.

Njihova velika prednost je i prilagodljivost zato što se mogu izraditi po mjeri prema:

  • dužini prostora

  • obliku (ravne ili ugaone)

  • završnoj obradi i materijalima

Zato se lako uklapaju uz pravougaone, okrugle pa čak i rasklopive stolove.

Udobnost i bolja atmosfera za druženje

Suprotno uvreženom mišljenju, klupa ne mora biti manje udobna od stolice. Naprotiv, uz kvalitetno tapaciranje i ergonomske jastuke, može pružiti i veći komfor, piše Geaorganic.

Osim fizičke udobnosti, klupa donosi i društvenu prednost: njen kontinuirani oblik uklanja barijere između ljudi, podstiče bliži kontakt i stvara opušteniju, prisniju atmosferu za stolom.

