Zavirite u kuhinju Hejli Biber i otkrijte jednostavan trik za organizaciju koji izgleda luksuzno, a lako se primenjuje u svakom domu.

Izvor: Printskrin/ Youtube/ Hailey Rhode Bieber

Hejli Biber koristi staklene posude kao dekor.

Otvorene police stvaraju uredan i luksuzan izgled.

Rješenje štedi prostor i lako se kopira.

Uvijek rado bacimo pogled u domove slavnih. Ne zato da bismo kopirali njihov stil, već zato što nas zanima kako ljudi sa neograničenim budžetima, pristupom vrhunskim dizajnerima i besprekornim enterijerima rješavaju sasvim obične, svakodnevne stvari – odlaganje, organizaciju i kuhinju u kojoj se zaista živi. U toj potrazi često se rodi poneka ideja koju je lako, i bez glamura, primeniti i u sopstvenom domu. Upravo se to dogodilo sa kuhinjom Hejli Biber, koja je pokazala kako i najobičniji detalj može postati estetska izjava.

Možda će vas zanimati Zaboravite na plafonjere u kuhinji: Evo čime treba da ih zamenite, i vaš dom će odmah biti luksuzniji

Staklene posude: običan detalj koji postaje dekor

Staklene posude za odlaganje same po sebi nisu nikakva revolucija. Presipanje namirnica u staklene tegle odavno je standard u urednim smočnicama i kuhinjama, ali način na koji ih je Hejli Biber organizovala ponovo je skrenuo pažnju na njihovu nenametljivu ljepotu. Štaviše, pokazao je kako jedan običan element može postati atraktivan detalj u domu.

Dok većina ljudi tegle skriva iza vrata smočnice ili u zatvorenim ormarićima, Hejli ih je izložila kao ravnopravan dio enterijera. U virtuelnoj šetnji njenom kuhinjom vidi se kako su tegle poređane precizno i disciplinovano, a njihova jednostavnost dolazi do izražaja na pozadini mermerne kuhinjske obloge sa izraženim šarama. Upravo taj kontrast – običnih, providnih posuda i luksuznih materijala – čini ovu kuhinju jednom od ljepših lekcija o odlaganju posljednjih godina.

Vidi opis Zavirite u kuhinju Hejli Biber: Jednostavan trik koji izgleda luksuzno, a zapravo svako može da ga ima Kuhinja Hejli Biber Kuhinja Hejli Biber Kuhinja Hejli Biber Kuhinja Hejli Biber Kuhinja Hejli Biber Kuhinja Hejli Biber Kuhinja Hejli Biber Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printskrin/ Youtube/ Hailey Rhode Bieber Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Printskrin/ Youtube/ Hailey Rhode Bieber Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Printskrin/ Youtube/ Hailey Rhode Bieber Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Printskrin/ Youtube/ Hailey Rhode Bieber Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Printskrin/ Youtube/ Hailey Rhode Bieber Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Printskrin/ Youtube/ Hailey Rhode Bieber Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Printskrin/ Youtube/ Hailey Rhode Bieber Br. slika: 7 7 / 7

Zašto staklene posude štede prostor i vizuelno liječe nered

Sve je lepše videti od šarenih papirnih ili plastičnih ambalaža u kojima su te namirnice kupljene. Pri tom treba naglasiti da su staklene posude jedno od najjednostavnijih i najpristupačnijih rješenja za čuvanje svakodnevnih namirnica.

Stručnjaci za organizaciju prostora, piše magazin Homes and Gardens, potvrđuju da staklene posude, posebno za začine i suve namirnice, pomažu u uštedi prostora jer eliminišu glomazna pakovanja i kutije koje često stvaraju vizuelni nered. To je naročito važno u manjim kuhinjama, gdje svaki centimetar ima značaj.

Skrivena rješenja za maksimalnu funkcionalnost

Osim otvorenih polica, rješenje se može pronaći i na manje očiglednim mjestima – na primjer, na unutrašnjoj strani vrata ormarića, gdje se mogu postaviti uski nosači ili organizatori koji drže tegle nadohvat ruke, ali bez zauzimanja radne površine. Izvlačne smočnice ili slojeviti organizatori dodatno pomažu da i najuži ormari postanu funkcionalni.

Red i mir u kuhinji

Važan detalj je i vizuelna usklađenost. Korišćenje posuda sličnog oblika, boje i materijala stvara osjećaj reda i smirenosti i omogućava da se odlaganje prirodno uklopi u ostatak kuhinje. Upravo je ta dosljednost ono što kuhinju Hejli Biber čini tako privlačnom – dokaz da i najobičniji kuhinjski predmeti, ako su pažljivo odabrani i postavljeni, mogu postati deo dizajnerske priče.