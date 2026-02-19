logo
Zavirite u kuhinju Hejli Biber: Jednostavan trik koji izgleda luksuzno, a zapravo svako može da ga ima

Izvor Lepa i srećna
0

Zavirite u kuhinju Hejli Biber i otkrijte jednostavan trik za organizaciju koji izgleda luksuzno, a lako se primenjuje u svakom domu.

Kuhinja Hejli Biber Izvor: Printskrin/ Youtube/ Hailey Rhode Bieber

  • Hejli Biber koristi staklene posude kao dekor.
  • Otvorene police stvaraju uredan i luksuzan izgled.
  • Rješenje štedi prostor i lako se kopira.

Uvijek rado bacimo pogled u domove slavnih. Ne zato da bismo kopirali njihov stil, već zato što nas zanima kako ljudi sa neograničenim budžetima, pristupom vrhunskim dizajnerima i besprekornim enterijerima rješavaju sasvim obične, svakodnevne stvari – odlaganje, organizaciju i kuhinju u kojoj se zaista živi. U toj potrazi često se rodi poneka ideja koju je lako, i bez glamura, primeniti i u sopstvenom domu. Upravo se to dogodilo sa kuhinjom Hejli Biber, koja je pokazala kako i najobičniji detalj može postati estetska izjava.

Staklene posude: običan detalj koji postaje dekor

Staklene posude za odlaganje same po sebi nisu nikakva revolucija. Presipanje namirnica u staklene tegle odavno je standard u urednim smočnicama i kuhinjama, ali način na koji ih je Hejli Biber organizovala ponovo je skrenuo pažnju na njihovu nenametljivu ljepotu. Štaviše, pokazao je kako jedan običan element može postati atraktivan detalj u domu.

Dok većina ljudi tegle skriva iza vrata smočnice ili u zatvorenim ormarićima, Hejli ih je izložila kao ravnopravan dio enterijera. U virtuelnoj šetnji njenom kuhinjom vidi se kako su tegle poređane precizno i disciplinovano, a njihova jednostavnost dolazi do izražaja na pozadini mermerne kuhinjske obloge sa izraženim šarama. Upravo taj kontrast – običnih, providnih posuda i luksuznih materijala – čini ovu kuhinju jednom od ljepših lekcija o odlaganju posljednjih godina.

Zašto staklene posude štede prostor i vizuelno liječe nered

Sve je lepše videti od šarenih papirnih ili plastičnih ambalaža u kojima su te namirnice kupljene. Pri tom treba naglasiti da su staklene posude jedno od najjednostavnijih i najpristupačnijih rješenja za čuvanje svakodnevnih namirnica.

Stručnjaci za organizaciju prostora, piše magazin Homes and Gardens, potvrđuju da staklene posude, posebno za začine i suve namirnice, pomažu u uštedi prostora jer eliminišu glomazna pakovanja i kutije koje često stvaraju vizuelni nered. To je naročito važno u manjim kuhinjama, gdje svaki centimetar ima značaj.

Skrivena rješenja za maksimalnu funkcionalnost

Osim otvorenih polica, rješenje se može pronaći i na manje očiglednim mjestima – na primjer, na unutrašnjoj strani vrata ormarića, gdje se mogu postaviti uski nosači ili organizatori koji drže tegle nadohvat ruke, ali bez zauzimanja radne površine. Izvlačne smočnice ili slojeviti organizatori dodatno pomažu da i najuži ormari postanu funkcionalni.

Red i mir u kuhinji

Važan detalj je i vizuelna usklađenost. Korišćenje posuda sličnog oblika, boje i materijala stvara osjećaj reda i smirenosti i omogućava da se odlaganje prirodno uklopi u ostatak kuhinje. Upravo je ta dosljednost ono što kuhinju Hejli Biber čini tako privlačnom – dokaz da i najobičniji kuhinjski predmeti, ako su pažljivo odabrani i postavljeni, mogu postati deo dizajnerske priče.

