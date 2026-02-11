logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zaboravite na plafonjere u kuhinji: Evo čime treba da ih zamijenite, i vaš dom će odmah biti luksuzniji

Zaboravite na plafonjere u kuhinji: Evo čime treba da ih zamijenite, i vaš dom će odmah biti luksuzniji

Izvor Lepa i srećna
0

Izaberite savršen luster za kuhinju uz savjete o stilovima, postavljanju, optimalnoj visini i LED osvjetljenju. Pratite trendove 2026. godine i kreirajte funkcionalan i elegantan prostor.

Kako izabrati lustere za kuhinju Izvor: Toa55/Shutterstock

  • Luster u kuhinji može biti glavni izvor svjetla ili dekorativni detalj koji stvara toplu i prijatnu atmosferu.
  • Trendovi 2026. godine uključuju minimalističke, vintage/industrijske i modele od prirodnih materijala poput drva, stakla i brušenog metala.
  • LED sijalice i jednostavno održavanje ključni su za dugotrajnost i praktičnost lustera u kuhinji.

Danas lusteri više nisu rezervisani samo za dnevne ili trpezarijske sobe – sve češće zauzimaju centralno mjesto u modernim kuhinjama, gdje postaju pravi fokus prostorije.

Iako smo najčešće koristili plafonjere, ova promjena odražava evoluciju kuhinjemultifunkcionalni prostor, namijenjen ne samo pripremi obroka, već i druženju i zabavi. Pravi izbor lustera može poboljšati izgled kuhinje, naglasiti njen stil i vizuelni identitet.

Zašto je luster više od svjetla

Kroz sofisticirane oblike i kontrolisano osvjetljenje, luster prevazilazi svoju osnovnu funkciju. On strukturira prostor, pojačava dekorativnu atmosferu i uklapa se u savremene trendove enterijera. Savremeni kuhinjski lusteri kombinuju estetsku funkciju sa toplom i prijatnom atmosferom, stvarajući prostor koji je i praktičan i vizuelno privlačan.

Definišite svoje potrebe za osvetljenjem

Prije nego što izaberete luster, razmislite o stvarnim potrebama:

  • Glavno osvjetljenje: Ako luster treba da osvijetli cijelu kuhinju, birajte modele sa više izvora svjetla ili otvorene konstrukcije koje ravnomjerno raspršuju svetlost.

  • Dekorativno osvjetljenje: Ako je luster dopuna postojećem svjetlu, može biti više estetski naglašen i pružiti mekše svjetlo, idealno iznad stola ili kuhinjskog ostrva.

Kuhinja
Izvor: Shutterstock

Veličina kuhinje i prostor za luster

Veličina kuhinje ključna je za izbor lustera:

  • Mala kuhinja: birajte kompaktne i minimalističke modele u crnom metalu ili jednostavnim linijama.

  • Velika kuhinja: možete izabrati veći luster ili više visećih svjetala raspoređenih iznad ostrva ili stola.

Proporcionalnost je važna – veliki luster iznad uskog stola može vizuelno narušiti prostor, dok diskretan luster može biti nezapažen u prostranoj kuhinji.

Trendovi lustera za 2026.

Ove godine kuhinjski lusteri kombinuju modernost, nostalgiju i prirodne materijale.

  • Moderni i minimalistički lusteri: Geometrijski oblici i diskretni materijali kao što su crni metal, aluminijum i staklo savršeno se uklapaju u savremene i skandinavske kuhinje.

  • Vintage i industrijski uticaji: Retro modeli od patiniranog metala, bakra ili mesinga s vidljivim sijalicama dodaju karakter kuhinji.

  • Prirodni materijali: Drvo, staklo i brušeni metal vraćaju toplinu i autentičnost u prostor. Stakleni lusteri sa blagim teksturama ili obojenim nijansama stvaraju mekano i prijatno svetlo.

Postavljanje lustera

Pozicija lustera je jednako važna kao i njegov stil:

  • Iznad stola: centrirajte luster za vizuelnu ravnotežu i izbegavajte senke.

  • Iznad kuhinjskog ostrva: osigurajte jasno, ali toplo osvjetljenje; kod širokih ostrva više manjih lustera, kod uskih – jedan model.

  • Optimalna visina: 70–80 cm iznad površine stola ili ostrva, uz prilagođavanje niskim ili visokim plafonima.

Praktični savjeti

  • LED sijalice štede energiju, traju i do 25.000 sati, a omogućavaju različite intenzitete i tonove svjetla.

  • Jednostavno održavanje: prednost imaju lusteri od glatkog stakla ili brušenog metala, sa čistim linijama i uklonjivim abažurima.

Zaključak

Izbor pravog lustera za kuhinju znači postići ravnotežu između stila, funkcionalnosti i dugotrajnosti. Trendovi 2026. godine naglašavaju minimalističke dizajne, vintage i industrijske elemente, kao i prirodne materijale. Prije kupovine jasno definišite funkciju lustera, njegovo postavljanje i visinu, a LED sijalice i jednostavno održavanje obezbijediće dugotrajno zadovoljstvo i prijatan ambijent, piše GloweStudio.

Možda će vas zanimati

Tagovi

kuhinja kuhinje lusteri

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA