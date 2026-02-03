logo
Zaboravite klasične pločice: Ovo trendovi osvajaju kuhinje 2026. godine, a izgledaju luksuzno i bezvremenski

Izvor Lepa i srećna
0

Kuhinjske pločice za 2026. godinu donose velike porcelanske ploče, reljefne teksture i prirodne boje koje stvaraju moderan i topao prostor.

Moderne pločice za kuhinju 2026 Izvor: NavinTar/Shutterstock

Ukoliko planirate da u 2026. osvježite enterijer, kuhinja je idealno mjesto za početak. Međutim, izbor prostora nije dovoljan – ključ je u odabiru pravog trenda.

Ako želite da vaša kuhinja izgleda moderno, promišljeno i dugoročno aktuelno, trendovi u pločicama za 2026. nude upravo to. O tome koji stilovi će dominirati govorio je Bilal Rehman, osnivač i glavni dizajner studija Bilal Rehman Studio, u razgovoru za House Digest.

Tri glavna trenda kuhinjskih pločica za 2026.

"Vidim tri ključna trenda u pločicama za kuhinje koji snažno dobijaju na značaju kako se približavamo 2026. godini", ističe Rehman.

1. Velike porcelanske ploče

Velikoformatne porcelanske ploče nastavljaju da dominiraju luksuznim kuhinjama. Njihova glavna prednost je u minimalnom broju fuga, što stvara vizuelno ujednačene, čiste površine.

Ovakve pločice daju kuhinji sofisticiran, arhitektonski izgled, djeluju elegantno i bezvremenski, a prostor čine većim i urednijim.

Praktično: Idealne su za zidove iza radnih površina i šporeta, kao i za kuhinje koje planirate da zadržite godinama ili pripremite za prodaju.

Velike porcelanske ploče
Izvor: Sidorov_Ruslan/Shutterstock

2. Teksturirane i reljefne pločice

Pločice sa reljefom, blagim neravninama, ručno obrađenim detaljima ili vertikalnim žlebovima (fluting) postaju snažan dizajnerski element.

"One unose dubinu i taktilnost, a zid više nije samo pozadina, već vizuelna izjava", objašnjava Rehman.

Praktično: Najbolje funkcionišu kao backsplash, posebno kada su diskretno osvijetljene.

3. Pločice inspirisane prirodom

Prirodni uzorci i zemljane boje sve više potiskuju hladne, sterilne tonove. U fokusu su:

  • tople braon nijanse

  • maslinasto zelena

  • glineni tonovi

  • bež i neutralne boje

  • šare nalik prirodnom kamenu

Ove pločice stvaraju toplinu i osećaj povezanosti s prirodom, što je važno jer kuhinja sve češće postaje mjesto okupljanja.

Pločice u kuhinji
Izvor: Joseph Hendrickson/Shutterstock

Zašto će ovi trendovi dominirati 2026. godine

Prema Rehmanu, ovi stilovi odražavaju širu promjenu u načinu razmišljanja:

"Ljudi žele kuhinje koje djeluju smireno, promišljeno i emotivno prijatno. Haotični i prenatrpani prostori izlaze iz mode."

Velike porcelanske ploče daju osjećaj luksuza bez pretjerivanja i lako se uklapaju u bezvremenski dizajn. Teksturirane pločice unose karakter, dok prirodni motivi pružaju toplinu i osjećaj doma.

Kako dodatno unaprijediti ove trendove

Rehman savjetuje da se na pločice ne gleda samo kao na završnu obradu, već kao na dio arhitekture prostora.

Savjeti za velike porcelanske ploče:

  • kombinujte ih sa ravnim kuhinjskim frontovima

  • koristite ugradne ručice

  • razmislite o "bookmatch" postavljanju iza šporeta

  • diskretni mesingani ili bronzani detalji dodatno podižu luksuz

Savjeti za teksturirane pločice:

  • obavezno ugradite LED rasvetu ispod elemenata

  • ostatak kuhinje neka bude sveden (mat frontovi, neutralne radne ploče)

Savjeti za pločice inspirisane prirodom:

  • kombinujte ih sa drvetom i kamenom

  • balansirajte upadljive šare jednostavnijim elementima kako prostor ne bi djelovao teško

Mermer u kuhinji
Izvor: diczman/Shutterstock

Šta još dolazi u fokus

Pored ova tri trenda, u 2026. godini biće sve traženije:

  • unikatne i zanatske pločice

  • održivi i ekološki materijali

  • kombinovanje različitih formata pločica u istom prostoru

