Mala revolucija u dizajnu enterijera: Tri stvari koje više niko ne želi u svojoj modernoj kuhinji

Mala revolucija u dizajnu enterijera: Tri stvari koje više niko ne želi u svojoj modernoj kuhinji

Izvor Lepa i srećna
0

Ako želite da pojednostavite održavanje kuhinje, dopašće vam se novi trend u izboru materijala za frontove kuhinjskih elemenata.

Staklene kuhinje nisu u trendu Izvor: Shutterstock

Nema žene koja ne mašta o novoj kuhinji, a ako i vi planirate renoviranje u skorije vrijeme, dizajneri najavljuju trend za 2026. godinu koji će vas možda iznenaditi.

Dugo su stakleni ormarići važili za idealan izbor: prozirni, elegantni, kao iz magazina, obećavali su savršeno složene šolje i tanjire. Međutim, stručnjaci danas upozoravaju da je vreme da ih zaboravimo. Razlog je jednostavan – život nije Instagram fotografija.

Stakleni frontovi zahtijevaju stalno stilizovanje da bi izgledali uredno, a u realnosti oni otkrivaju ponavljanje, kontraste i sitan nered koji se vremenom pretvara u vizuelno zagušenje. Umjesto da kuhinja bude utočište, ona postaje izvor stalnog podsjećanja da nešto treba srediti.

kuhinja
Izvor: Shutterstock

Dizajneri ističu da je praktičnost sada glavni trend. Neprozirni frontovi donose mir i vizuelnu kontrolu, skrivaju ono što ne mora da bude izloženo i oslobađaju prostor od stalnog pritiska da sve izgleda savršeno. Osim toga, staklo se lako prlja, a flutirani modeli posebno su zahtjevni za održavanje u kuhinji gde voda i masnoće često prskaju na sve strane.

I nije samo staklo sve ređe u upotrebi pri izradi kuhinjskih elemenata. Sjajni, lak frontovi, nekada simbol luksuza, sada se sve više doživljavaju kao nepraktični jer otkrivaju svaku fleku i otisak prsta.

kuhinja
Izvor: Shutterstock

Otvorene police, koje su godinama bile Pinterest zvijezde, pokazale su se kao neprijatelj funkcionalnosti – prašina i manjak prostora za odlaganje brzo su ih učinili nepoželjnim.

kuhinja
Izvor: Shutterstock

Potpuno bijele kuhinje, nekada obožavane zbog minimalizma, danas djeluju hladno i sterilno. Umjesto njih, u prvi plan dolaze topli tonovi drveta, suptilni kontrasti i neutralne nijanse koje unose karakter i osjećaj doma.

kuhinja
Izvor: Shutterstock

Ukratko, kuhinja budućnosti nije izložbeni salon, već prostor u kojem se živi. Zaboravite staklene frontove i sjajne površine – ono što je zaista moderno jeste toplina, praktičnost i lični pečat. Slike u našoj galeriji biće odlična inspiracija.

KUHINJA