logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bijele kuhinje izlaze iz mode u 2026. godini: Jedan materijal i stil potpuno dominiraju, evo kakve promjene stižu

Bijele kuhinje izlaze iz mode u 2026. godini: Jedan materijal i stil potpuno dominiraju, evo kakve promjene stižu

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
0

Kuhinjski trendovi za 2026. otkrivaju povratak drveta, prelazni stil, neutralne tonove i fokus na funkcionalnost. Evo u šta se najviše ulaže i šta dominira u modernim kuhinjama.

Bijele kuhinje izlaze iz mode Izvor: Neirfy/Shutterstock

  • Drvo je preteklo bijelu boju i postalo najpopularniji izbor za kuhinjske ormariće.
  • Dominira prelazni stil, neutralni tonovi i kombinovanje materijala poput kvarca i drveta.
  • U fokusu su funkcionalno skladištenje, pametna rješenja i nerđajući čelik kod uređaja.

Početak godine tradicionalno donosi poplavu trendovskih prognoza, a šta možemo očekivati kada je riječ o uređenju kuhinja otkriva čuveni izvještaj o kuhinjama za 2026. Baziran je na onlajn anketi sprovedenoj među 1.780 vlasnika domova koji su renovirali kuhinju ili to planiraju.

Podaci potvrđuju da kuhinja ostaje jedna od najvećih investicija u domu: medijana potrošnje iznosila je 20.000 dolara za manja i čak 55.000 dolara za veća renoviranja.

Prelazni stil i povratak drveta

Najčešći izbor je prelazni stil, spoj klasičnih i savremenih elemenata. Četvrtina vlasnika odlučuje se upravo za taj stil.

Najveći zaokret vidi se u boji ormarića — drvo je po prvi put preteklo bijelu boju. Najčešće se biraju javor i beli hrast, dok bijela i dalje dominira gornjim elementima u dvobojnim kuhinjama.

Ormarići sa uokvirenim ravnim frontama i dalje su najzastupljeniji, dok su najpopularnije jednostavne ravne ručke u brušenom niklu ili crnoj boji.

Pogledajte neke od ideja kuhinja sa drvenim i neutralnim radnim pločama:

Neutralni tonovi i novi detalji

Uprkos pričama o jakim bojama, zidovi ostaju u neutralnim tonovima, najčešće prljavo bijeli ili čisto bijeli.

Kvarc dominira među materijalima za radne ploče, ali raste popularnost drvenih ploča na kuhinjskim ostrvima, koje prostoru daju toplinu i smanjuju troškove.

Sve je popularniji backsplash od jedne velike kamene ili kvarcne ploče, dok su mermer i zellige pločice rjeđi izbor zbog održavanja.

Pogledajte ideje za backsplash:

Funkcionalnost prije svega

Nerđajući čelik ostaje vodeći izbor za kućne aparate.

U fokusu je funkcionalno skladištenje: visoki ormari za ostavu, stanice za piće, pametne fioke i izvlačni elementi postaju standard u modernim kuhinjama, piše Tportal.

Možda će vas zanimati

Tagovi

uređenje doma kuhinja trendovi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA