Bijele kuhinje izlaze iz mode u 2026. godini: Jedan materijal i stil potpuno dominiraju, evo kakve promjene stižu

Kuhinjski trendovi za 2026. otkrivaju povratak drveta, prelazni stil, neutralne tonove i fokus na funkcionalnost. Evo u šta se najviše ulaže i šta dominira u modernim kuhinjama.

Izvor: Neirfy/Shutterstock

Drvo je preteklo bijelu boju i postalo najpopularniji izbor za kuhinjske ormariće.

Dominira prelazni stil, neutralni tonovi i kombinovanje materijala poput kvarca i drveta.

U fokusu su funkcionalno skladištenje, pametna rješenja i nerđajući čelik kod uređaja.

Početak godine tradicionalno donosi poplavu trendovskih prognoza, a šta možemo očekivati kada je riječ o uređenju kuhinja otkriva čuveni izvještaj o kuhinjama za 2026. Baziran je na onlajn anketi sprovedenoj među 1.780 vlasnika domova koji su renovirali kuhinju ili to planiraju.

Podaci potvrđuju da kuhinja ostaje jedna od najvećih investicija u domu: medijana potrošnje iznosila je 20.000 dolara za manja i čak 55.000 dolara za veća renoviranja.

Prelazni stil i povratak drveta

Najčešći izbor je prelazni stil, spoj klasičnih i savremenih elemenata. Četvrtina vlasnika odlučuje se upravo za taj stil.

Najveći zaokret vidi se u boji ormarića — drvo je po prvi put preteklo bijelu boju. Najčešće se biraju javor i beli hrast, dok bijela i dalje dominira gornjim elementima u dvobojnim kuhinjama.

Ormarići sa uokvirenim ravnim frontama i dalje su najzastupljeniji, dok su najpopularnije jednostavne ravne ručke u brušenom niklu ili crnoj boji.

Pogledajte neke od ideja kuhinja sa drvenim i neutralnim radnim pločama:

Pogledajte neke od ideja kuhinja sa drvenim i neutralnim radnim pločama:

Kuhinja sa bež radnom pločom
Izvor: Inna Panycheva/Shutterstock
Izvor: Daria Minaeva/Shutterstock
Izvor: JyCando/Shutterstock
Izvor: Procreators/Shutterstock
Izvor: Elena Rostunova/Shutterstock
Izvor: richardjohnson/Shutterstock

Neutralni tonovi i novi detalji

Uprkos pričama o jakim bojama, zidovi ostaju u neutralnim tonovima, najčešće prljavo bijeli ili čisto bijeli.

Kvarc dominira među materijalima za radne ploče, ali raste popularnost drvenih ploča na kuhinjskim ostrvima, koje prostoru daju toplinu i smanjuju troškove.

Sve je popularniji backsplash od jedne velike kamene ili kvarcne ploče, dok su mermer i zellige pločice rjeđi izbor zbog održavanja.

Pogledajte ideje za backsplash:

Pogledajte ideje za backsplash:

Pločice u kuhinji
Izvor: Haven Jaya Nusantara/Shutterstock
Izvor: Joseph Hendrickson/Shutterstock
Izvor: Deek/Shutterstock
Izvor: Shutterstock

Funkcionalnost prije svega

Nerđajući čelik ostaje vodeći izbor za kućne aparate.

U fokusu je funkcionalno skladištenje: visoki ormari za ostavu, stanice za piće, pametne fioke i izvlačni elementi postaju standard u modernim kuhinjama, piše Tportal.