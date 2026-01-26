Stan u potkrovlju koji ruši sve predrasude: Zbog izbora boja prostorije djeluju duplo veće i luksuznije

Pogledajte kako je četvorosoban stan u potkrovlju u Novom Sadu pretvoren u moderan, svijetao i elegantan porodični dom.

Izvor: Linija projekt

Četvorosoban stan u potkrovlju u Novom Sadu adaptiran je u moderan i funkcionalan porodični dom.

Kosine su u dnevnoj zoni neutralisane, dok su u dečjim sobama kreativno naglašene i iskorišćene.

Svijetli tonovi, mermer, drvo i zlatni detalji daju prostoru elegantan i topao karakter.

Četvorosoban stan u Novom Sadu nalazi se u potkrovlju i studio "Linija projekt" dobio je zadatak da ga adaptira i uredi kao modernu stambenu jedinicu za potrebe života porodice. Prilikom izrade projektnog zadatka fokus je dat na kreiranju funkcionalnog, estetski privlačnog i harmoničnog ambijenta.

Prema željama klijenata formiran je elegantan prostor u kome se prožimaju kvalitetni materijali, moderni detalji i neutralni tonovi. Kako se stan nalazi u potkrovlju, blago zaobljene kosine krovne konstrukcije trebalo je posebno tretirati. U dnevnoj zoni ovaj konstruktivni element trebalo je neutralisati i što više uklopiti tako da vizuelno ne dominira, dok ga je u dječjim sobama trebalo naglasiti i maksimalno iskoristiti.

Svijetao dnevni boravak otvorenim planom objedinjen je sa kuhinjskim i trpezarijskim prostorom. Kosina je ovdje uklopljena u kuhinjski prostor, čime je odredila njenu širinu, dok su viseći elementi i pregrade suptilno uklopljene ispod blagog luka. Prostorom dnevne zone dominira velika udobna garnitura koja poziva na porodično okupljanje i druženje.

Bijela i svetliji tonovi braon i krem boje čine da ambijent deluje veće, dok mu zlatni detalji od mesinga daju sofisticiranu notu. Kombinacija opozitnih materijala, poput glatkog i sjajnog mermera, drveta, mesinga, te pliša, kašmira i drugih tkanina stvaraju živu igru tekstura.

Pogledajte u galeriji kako izgleda ovaj luksuzan stan u potkrovlju: