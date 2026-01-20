Mali stan od 30 kvadrata za udoban život: Zašto u ovoj garsonjeri nema kreveta i kako je riješeno spavanje?

U malom stanu od 30 kvadrata nema kreveta, evo kako je ispavanje.

Garsonjera od 30 kvadrata uređena je za život i rad samo jedne osobe, a ipak za spavanje nije planiran krevet.

Ako i vi želite da, umjesto kreveta, koristite fotelju na rasklapanje, imajte na umu da ovakva upotreba ima ograničenja.

U malom stanu se moraju praviti kompromisi i upravo odluke o tome koji elementi stanovanja su nam važniji utiču i na uređenje prostora.

Ova garsonjera od 30 kvadrata je interesantna po tome što je vlasnica rješila da ne ubacuje krevet već da za spavanje koristi veliku udobnu fotelju na rasklapanje.

Spavaća zona je ulepšana tapetima sa diskretnim cvjetnim desenom i romantičnom lampom nabranog abažura, a na susednom zidu su originalne police sa odabranim knjigama i slike.

Veći dio prostorije je odvojen za radnu zonu i kuhinju. Pisaći sto ima centralnu poziciju s pogledom na dvostruka vrata francuskog balkona, a duž zida je interesantna crna konzola, pogodna da se tu odloži radni materijal. Na velikoj polici sa otvorenim i zatvorenim stalažama našlo se mjesta za impozantan broj knjiga.

Kuhinja je organizovana u obliku dva kraka trougla, pa su na jednom staklo-keramička ploča, rerna i sudopera, a na drugom radna površina i ugrađeni frižider. Iznad njih je debela drvena ploča koja može da posluži i kao šank, ali i za objedovanje.

Odjeća je smještena u dvokrilnom plakaru sa kliznim vratima od ogledala u predsoblju, a malo kupatilo sa tuš-kabinom je obloženo plavo-belim pločicama.

Dizajneri enterijera uglavnom imaju nijansiran, ali prilično jasan stav o foteljama na rasklapanje: mogu biti pametno rješenje, ali samo u tačno određenim uslovima. Evo kako to objašnjavaju.

Kada dizajneri PODRŽAVAJU fotelju na rasklapanje

Dizajneri je vide kao funkcionalan kompromis, ne kao zamjenu za pravi krevet.

Mali stanovi i garsonjere

U prostorima gdje svaki kvadrat ima vrednost, fotelja na rasklapanje omogućava da dnevna soba ostane dnevna, a ne „spavaonica po cijeli dan“. Dizajneri ističu da je to dobro rešenje za povremeno spavanje ili goste.

Radne sobe i dječije sobe

Često je preporučuju u radnim sobama ili sobama za tinejdžere, gde je potreban dodatni ležaj, ali ne i stalni krevet.

Sekundarni stanovi i vikendice

Za povremeni boravak, dizajneri smatraju da je prihvatljiva ako je mehanizam kvalitetan i madrac dovoljno debeo.

Kada dizajneri KAŽU „ne“

Za svakodnevno spavanje

Većina dizajnera se slaže: fotelja na rasklapanje nije dobra zamena za krevet ako se koristi svaku noć. Razlog su lošija ergonomija, tanji madraci i nepravilna potpora kičmi.

U luksuzno uređenim prostorima

U enterijerima gdje se teži osjećaju lakoće i elegancije, fotelje na rasklapanje često djeluju glomazno i „teško“, što narušava estetiku prostora.

Šta dizajneri SAVJETUJU ako se ipak koristi

Ako je fotelja na rasklapanje jedina opcija, dizajneri imaju jasna pravila:

birajte model sa punim, ravnim ležajem, bez „rupa“ i spojeva

madrac treba da ima najmanje 8–10 cm debljine

neutralne boje i čiste linije su poželjne – bez masivnih naslona

obavezno proverite mehanizam: mora se otvarati lako, bez napora

dodajte kvalitetan nadmadrac ako se koristi češće

Fotelja na rasklapanje je dobra kao dodatni ili povremeni ležaj, ali dizajneri gotovo jednoglasno poručuju: ako je moguće, pravi krevet uvek ima prednost – zbog zdravlja, estetike i dugoročne udobnosti.

