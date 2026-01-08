Otkriveno ko živi u stanu Gage Nikolića i Milene Dravić: Agenti saznali sve i odustali od kupovine

Dragan i Milena su uvijek bili prizemni ljudi, uprkos velikoj slavi, što ističu i njihove komšije.

Dragan Nikolić i njegova supruga Milena Dravić imali su kuću u Crnoj Gori u Baošićima. Ranije se pisalo da je ta kuža prodata, međutim komšije najvoljenijeg domaćeg bračnog para otkrile su istinu o nekretnini, koju su njih dvoje često boravili.

Ipak, kako kažu komšije Dragan Nikolić i Milena Dravić su u Baošićima imali samo stan, koji nije prodat, već u njemu svakog ljeta dolazi Milenina bratanica sa porodicom.

Dragan Nikolić i Milena Dravić

"Vi ne možete da zamislite koliko su to bili divni ljudi. Fini, kulturni, uljudni. Prve godine kada su se doselili, mislili smo da su u turističkoj posjeti, međutim brzo smo čuli da su nam komšije. Njihov stan je ovaj na prvom spratu, direktno gleda u more. Vremenom smo se zbližili pošto smo, takoreći, prve komšije. Milena je jako voljela smokve. Mi imamo veliki voćnjak sa smokvama. Moja žena je prvo samonicijativno donijela i dala im jednu korpu. Bog zna kako su se oduševili. Insistirali su da plate. Ma ni govora da im damo za džabe. Nekako smo uspjeli da ih ubjedimo", započeo je komšija:

"Vremenom smo se baš zbližili pa smo znali ili mi da zasjednemo kod njih ili oni kod nas u dvorištu. Baš smo se lijepo družili. Predivni su ljudi, topli, fini. Sa Gagom sam znao nekad da nazdravim domaćim vinom uz masline. Toliko smo divnih priča čuli. To nam ostaje jedna predivna uspomena", ponosno ističe komšija i dodaje da je sada sve drugačije, pošto sada u Gagin i Milenin stan dolazi njena bratanica sa porodicom.

"Srećemo je često kada je ovdje, Ali nismo bliski kao sa Gagom i Milenom. Prozborimo po koju, ono, standardno: 'Dobar dan, kako ste?' Ona je ćerka Mileninog brata. Fini su jako, ali se ne družimo. Posle njihove smrti dolazili su razni agenti, raspitivali se od koga da kupe kuću, jer bi mogli dobru cijenu da dobiju za nju, mislili su da je cijela njihova kuća, a ne stan. Bili smo unutra puno puta. Ima pedesetak kvadrata. Lepo sređeno, sa ukusom. Baš su napravili bili pravu oazu, zaključio je komšija za domaće medije.

dragan nikolić 20.8.1943. Dragan Nikolić

