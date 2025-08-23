"Uvijek je čekala Gagu iz kafane": Seka Sablić otkrila detalje o braku Milene Dravić i Dragana Nikolića

Jelisaveta Seka Sablić govorila je o svojoj kumi Mileni Dravić i njenom odnosu sa suprugom Draganom Nikolićem.

Glumica Jelisaveta Seka Sablić prisjetila se dragih prijateljstava sa Milenom Dravić i Gagom Nikolićem, sa kojima je često provodila ljetnje dane u Rosama, gdje su njihove kuće bile blizu jedna druge.

Seka je naglasila da je često dolazila kod njih u goste na ručak, a njihova druženja bila su ispunjena toplinom i radošću. Milena joj je ostala u sjećanju kao pažljiva domaćica i predana supruga.

"Bila je divna kuvarica i domaćica, često je pravila ručkove i bila je jako privržena kući. Na primjer, dođemo mi na ručak i onda čekamo Gagu da dođe iz kafane gdje je sa društvom. Uvijek je čekala, i bila je dobra", rekla je Seka i dodala:

"I ja sam pravila ručkove mi smo uvijek imali ribu. Sjećam se jednom je počela panika za parking i ona nije došla gore jer je Gagi sve vrijeme čuvala parking sjedila je tamo. E to je Milena bila", istakla je ona.

Ipak, Seka je kasno počela da kuva.

"Ja sam tek kasno postala domaćica, dobro je moj sin preživio pored mene. Sjećam se kada sam u 50 godina mami rekla: "Što mi nisi rekla da se supa soli na kraju da mi ne bude tvrdo juneće meso?". Kaže ona: 'Polako Seko, imaš vremena, naučićeš", otkrila je Seka u razgovoru za RTCG.

