Seka Sablić sagradila vikendicu u šumi: Ovako izgleda njeno parče raja u Crnoj Gori

Seka Sablić već dugo posjeduje nekretninu u Crnoj Gori u kojoj često boravi sa članovima porodice.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Proslavljena srpska glumica Jelisaveta Seka Sablić već decenijama je aktivna na javnoj sceni i slovi za jednu od najuspješnijih imena u svojoj branši.

Obožavatelji je salijeću gdje god da se pojavi, dok je glumica odavno sagradila svoju oazu mira i to nadomak mora. Ona je vlasnica nekretnine u mjestu Rose, pa je tamo mještani često viđaju za vrijeme ljeta, dok opušteno šeta ulicom i sređuje imanje. Obično je u kupaćem kostimu, ali se dobro štiti od sunca.

Iz svog doma uživa u pogledu na more, a mnogi znaju da je ovo mjesto i poznato po kućama koje su u vlasništvu slavnih koji žele da se osame i odmore od svih. Mjesto je toliko izolovano od civilizacije i nema nijednu prodavnicu, već se mještani ovog mjesta hranom snabdijevaju tako što im svakog dana u jutranjim časovima dolazi veliki kombi gdje kupuju hljeb i voće.

Izvor: Paparazzo lov / DNK

Seka Sablić tamo čest odlazi sa članovima svoje porodice.

"Kako bi zabavila unuke, Seka im je na plaži pričala priče, što one postojeće, što one koje je sama izmislila. Mališani je uvijek pomno prate i bez obzira na to što su mali, to ih je smirilo na neko vrijeme da ne trče. Seka je oduševljena što ovo ljeto provodi sa porodicom i bez obzira na godine svima ugađa", pričao je ranije izvor koji je komšija Sablićeve u Rosama, pa je dodao:

"Seka je omiljena među komšijama, a njeni rituali su svaki dan isti. Ona ujutru sjeda u auto i odlazi do obale, gdje u kombiju, pošto nema prodavnice u blizini, kupi hljeb i voće. Okupa se, presvuče u drugi kupaći i vrati u svoju kuću. Ona i kada se brčka sa sinom i unučićima sve vrijeme nosi šešir na glavi kako je ne bi udarila sunčanica."

Pogledajte fotke iz Crne Gore:

(MONDO/ Blic)