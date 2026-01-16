logo
Ovaj trik pomaže da stan bude topliji: Smanjuje račun za grijanje i sprečava vlagu

Ovaj trik pomaže da stan bude topliji: Smanjuje račun za grijanje i sprečava vlagu

Autor N.D. Izvor mondo.rs

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Zatvaranje vrata između soba pomaže da stan bude topliji, smanjuje račune za grijanje i sprečava vlagu i buđ, čak i kada je grijanje uključeno.

Trik da stan bude topliji Izvor: Shutterstock/DimaBerlin

Uprkos tome što imaju grijanje uključeno, mnogi ljudi se i dalje bore sa hladnim stanovima i rastućim troškovima energije.

Iako može djelovati zbunjujuće, rješenje je često veoma jednostavno, pravilno upravljanje vratima između soba može osigurati udobniju temperaturu i istovremeno smanjiti račune za grijanje.

Kako cijene grijanja rastu širom svijeta, a zimi i iznosi računa za struju u Srbiji, sve je više žalbi da se stanovi ne greju dovoljno čak ni kada su radijatori uključeni. Međutim, postoji metod koji mnogi ljudi previđaju, a koji može imati veliki uticaj.

Zatvaranje vrata između soba igra ključnu ulogu u zadržavanju toplote, iz više razloga. Često se na onlajn forumima i društvenim mrežama vodi debata o tome da li vrata u stanu treba držati otvorena ili zatvorena.

Na prvi pogled, čini se logičnim ostaviti sva vrata otvorena kako bi se toplota ravnomjerno rasporedila po prostoru.Međutim, u praksi se ovaj pristup često pokazuje kontraproduktivnim.

Kako objašnjava energetska kompanija EnBW, toplota brzo izlazi kroz otvorena vrata u hladnije delove stana, kao što su hodnici.Ovo ne samo da troši dragocenu energiju za grejanje, već i povećava rizik od vlage i rasta buđi.

Rizik od buđi

Stručnjaci upozoravaju da topli vazduh može da zadrži znatno više vlage nego hladni vazduh. Kada vlažan,topao vazduh iz zagrijane prostorije uđe u hladniji prostor, vlaga se kondenzuje na hladnim zidovima.

Takvi uslovi su idealni za rast buđi, upozorava Udruženje privatnih neimara (Verband Privater Bauherren – VPB).Zatvaranje vrata između soba efikasnije zadržava toplotu tamo gde je potrebna, smanjuje potrošnju energije i istovremeno sprečava pojavu vlage i buđi.

 (Kamatica/MONDO)

