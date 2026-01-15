Skupština Bijeljine traži od gradonačelnika razrješenje direktora Toplane

Skupština grada Bijeljina zatražila je od gradonačelnika LJubiše Petrovića da odmah razriješi dužnosti direktora Gradske toplane Gorana Vučkovića.

Izvor: Shutterstock

Predsjednik Skupštine Željana Arsenović rekla je da posljedice rada direktora Toplane nisu administrativne greške, već hladni stanovi, kuće i učionice.

"Ako je direktor imenovan od strane gradonačelnika, odgovornost gradonačelnika nije ništa manja. Ne može se danas tvrditi da `niko ništa nije znao`, a odgovornost naknadno prebacivati na druge, u ovom slučaju na Rudnik i Termoelektranu Ugljevik", istakla je Arsenović.

Ona je navela da je danas sazvana vanredna sjednica Skupštine grada Bijeljina sa samo jednom tačkom dnevnog reda – situaciji u Gradskoj toplani i hitnim mjerama za rješavanje problema sa grijanjem.

Istakla je da je u takvoj situaciji neprihvatljivo da se direktor Gradske toplane ne pojavi na sjednici jer ne postoji preči sastanak od onog na kojem se raspravlja o grijanju grada.

"Skupština ima obavezu da traži odgovore, a direktor, kao odgovorno lice, ima dužnost da dođe i izvjesti javnost. Ovdje se odgovornost ne utvrđuje – ona je već utvrđena onog trenutka kada je potpisao ugovor kao direktor i odgovorno lice", navela je Arsenovićeva.

Prema njenim riječama, nepojavljivanje Vučkovića ne abolira ga od odgovornosti, niti će spriječiti Skupštinu da ne usvoji izvještaj o radu Gradske toplane, traži jasne odgovore o interventnim mjerama, planu za ovu sezonu i strategiji za narednu godinu i utvrdi da li je tokom godine uopšte postojala ozbiljna komunikacija između uprave Toplane i Gradske uprave.

"Skupština neće pristati na spinovanje činjenica i prebacivanje krivice. Naša obaveza je da štitimo interese građana i tražimo odgovornost – jasno, javno i bez odlaganja", navela je Arsenovićeva.

Direktor Gradske toplane u Bijeljini Goran Vučković danas se nije pojavio na vanrednoj sjednici Skupštine grada iako je uredno pozvan kako bi raspravljali o aktuelnoj situaciji u ovom preduzeću koje ove zime ne grije svoje korisnike.

Na sjednicu nisu došli ni odbornici SDS-a, PDP-a, predstavnici Gradske uprave, odnosno gradonačelnik Ljubiša Petrović kao ni njegovi saradnici.

Petrović je tražio da se sjednica odgodi za sutra, ali to nije bilo moguće zbog ranije preuzetih obaveza odbornika.

Sjednici su prisustvovali predstavnici zajednica etažnih vlasnika, posebno iz bijeljinskih "bijelih zgrada", koji su iznijeli probleme s kojima se susreću već nekoliko sezona, a posljednje veoma često.

Istakli su da je temperatura u stanovima od 14 do 18 stepeni i kada kažu iz Toplane da imaju grijanje, a oni smatraju da je to zaista katastrofa u ledenim danima.

Obratili su se direktori Osnovne škole "Sveti Sava", dječijeg vrtića "Dragan i Zoran ", koji su iznijeli probleme sa kojima su se susreli jer je tim ustanovama onemogućen nesmetan rad.

Čak su zbog hladnih učionica u Osnovnoj školi "Sveti Sava" morali da prekidaju časove i skrate nastavu.

Potom je uslijedila odbornička rasprava o situaciji u Toplani koja posljednjih godina posluje sve slabije. Pojedini odbornici predlažu i zaključke da se izvrši revizija njenog poslovanja.

Odbornici su u svojim izlaganjima isticali da direktor Toplane, ukoliko nije sposoban da obavlja tu dužnost, prepusti nekome ko to umije i ko hoće.

Napomenuli su da je i prethodni direktor kojeg je takođe Petrović predložio imao isti odnos prema Toplani i korisnicima kao i sadašnji, dok su pohvale otišle na račun nekadašnjeg direktora Duška Ilića.

Bijeljinska toplana od početka sezone ne isporučuje redovno grijanje, a korisnici su i najradosniji hrišćanski praznik Božić dočekali u hladnim stanovima.

Opravdanje su odgovorni našli u "kvarovima kotlova" i "nedostaku uglja".

(Srna/Mondo)