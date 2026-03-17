Oprez vozačima: Snijeg otežava saobraćaj u višim predjelima

Auto-moto savez Republike Srpske upozorio je vozače da se snijeg zadržava na kolovozu u višim predjelima i preko planinskih prevoja i da je neophodna maksimalno oprezna i sporija vožnja, uz obaveznu upotrebu zimske opreme.

Izvor: Teslićke novine

Loši uslovi za vožnju su na putnim pravcima Tisovac-Kneževo-Ugar, Baraći-Mliništa-Glamoč, Novo Selo-Strojice-Kupres, Kotor Varoš-Teslić preko Borja, Vlasenica-Han Pijesak preko Han Pogleda i Sarajevo-Rogatica.

Preko Romanije snijega ima na kolovozu samo na dionicama u višim predjelima i preko planinskih prevoja, dok su u usjecima i pored kamenih kosina mogući sitniji odroni.

Vozačima se savjetuje da voze oprezno, poštuju saobraćajne propise i da na put ne kreću bez zimske opreme, koja je i zakonski obavezna.

(Srna)