Snježni haos na istoku SAD: Vanredno stanje u šest država, milioni bez struje

Šest američkih saveznih država proglasile su danas vanredno stanje i uvele ograničenja u saobraćaju, dok snažna sniježna oluja zahvata istočnu obalu SAD-a, ostavljajući više od 69 miliona ljudi pod zimskim upozorenjima i više od 650.000 domaćinstava bez struje.

Izvor: Farhad Parsa / Zuma Press / Profimedia

Vanredno stanje proglasili su Nju Džersi, Roud Ajlend, Masačusets, Pensilvanija, Konektikat i Njujork.

Upozorenja na sniježne oluje protežu se na više od 965 kilometara duž istočne obale SAD, dok padavine u nekim dijelovima Long Ajlenda i Nju Džersija dostižu približno 60 centimetara snijega, a u Montoku, Njujork, zabilježeni su udari vjetra od od 137 kilometara na čas, prenosi "en-bi-si njuz".

Nju Džersi

Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

U Njujorku, u pojedinim dijelovima grada, zabilježeno je 48 centimetara snijega, što je najveća količina snijega u posljednjih 10 godina, dok je u Providensu, Roud Ajlend, do sada pao 81 centimetar, što je rekord, prenosi Tanjug.

Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani izjavio je da je do ponedjeljka popodne, po lokalnom vremenu, palo između 41 i 48 centimetara snijega, a zvaničnici upozoravaju da oluja može ući među deset najgorih u posljednjih 150 godina.

Hiljade letova otkazano je širom zemlje, a najveće poremećaje bilježe aerodromi u okolini Njujorka.

( Srna)