logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Snježni haos na istoku SAD: Vanredno stanje u šest država, milioni bez struje

Snježni haos na istoku SAD: Vanredno stanje u šest država, milioni bez struje

Autor Dragana Božić
0

Šest američkih saveznih država proglasile su danas vanredno stanje i uvele ograničenja u saobraćaju, dok snažna sniježna oluja zahvata istočnu obalu SAD-a, ostavljajući više od 69 miliona ljudi pod zimskim upozorenjima i više od 650.000 domaćinstava bez struje.

Vanredno stanje u SAD-u zbog snježne oluje Izvor: Farhad Parsa / Zuma Press / Profimedia

Vanredno stanje proglasili su Nju Džersi, Roud Ajlend, Masačusets, Pensilvanija, Konektikat i Njujork.

Upozorenja na sniježne oluje protežu se na više od 965 kilometara duž istočne obale SAD, dok padavine u nekim dijelovima Long Ajlenda i Nju Džersija dostižu približno 60 centimetara snijega, a u Montoku, Njujork, zabilježeni su udari vjetra od od 137 kilometara na čas, prenosi "en-bi-si njuz".

Nju Džersi
Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

U Njujorku, u pojedinim dijelovima grada, zabilježeno je 48 centimetara snijega, što je najveća količina snijega u posljednjih 10 godina, dok je u Providensu, Roud Ajlend, do sada pao 81 centimetar, što je rekord, prenosi Tanjug.

Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani izjavio je da je do ponedjeljka popodne, po lokalnom vremenu, palo između 41 i 48 centimetara snijega, a zvaničnici upozoravaju da oluja može ući među deset najgorih u posljednjih 150 godina.

Hiljade letova otkazano je širom zemlje, a najveće poremećaje bilježe aerodromi u okolini Njujorka.

( Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

SAD snijeg Oluja nevrijeme

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ