Snijeg prizemljio avione: Otkazano ili odgođeno gotovo 6.500 letova

Autor Haris Krhalić
0

Snijeg napravio probleme u SAD-u.

snijeg avion Izvor: Shutterstock

Gotovo 6.500 letova je otkazano ili odgođeno na Istočnoj Obali u SAD usljed snježne oluje, objavio je portal za praćenje letova "Flajt aver". U objavi se navodi da je otkazano 5.445 dolaznih i odlaznih letova, dok je 911 odgođeno.

Na tri veća aerodroma u području NJujorka otkazano je gotovo 90 odsto letova. Usljed snježne oluje, više od 550.000 korisnika je bez električne energije, javlja portal "Pauer aoutidž".

U dijelovima sjeveroistoka moglo bi napadati i do 60 centimetara snijega, s udarima vjetra i do 110 km/h, što povećava rizik od pada drveća i nestanka struje, prema podacima Ministarstva domovinske sigurnosti.

Guvernerka Njujorka Keti Hočul rekla je da je aktivirala 100 pripadnika Nacionalne garde kako bi pomogli na Long ajlandu, u Njuroku i donjoj dolini Hadson.

SAD snijeg aviosaobraćaj

