Naoružan do zuba upao na Trampovo imanje sa sačmaricom i benzinom: Ovo je mladić kojeg je Tajna služba usmrtila (Foto)

Naoružani mladić upao je rano jutros u obezbjeđeni perimetar imanja Mar-a-Lago u Palm Biču, nakon čega su ga pripadnici Tajne službe usmrtili.

Izvor: Shutterstock/a katz/lev radin

Naoružani muškarac vozilom je ušao u obezbeđeni perimetar imanja Mar-a-Lago, rezidencije Donalda Trampa u Palm Biču na Floridi, dok je drugo vozilo izlazilo sa posjeda, saopštio je portparol Tajne službe SAD.

Prema navodima Entonija Guljelmija, portparola Tajne službe, incident se dogodio oko 1.30 ujutru, muškarac je kod sebe imao kanister sa benzinom i sačmaricu.

Porodica ga je nekoliko dana ranije prijavila kao nestalog, a istražitelji veruju da je krenuo ka jugu i usput nabavio oružje. Nakon pucnjave, u njegovom vozilu pronađena je i kutija za oružje.

Ubijeni je identifikovan kao 21-godišnji Ostin Taker Martin, potvrdio je izvor upoznat sa istragom, koji je govorio pod uslovom anonimnosti jer nije bio ovlašćen da javno iznosi detalje.

Austin Tucker Martin (21) - mieszkaniec m. Cameron (Karolina Północna), który wtargnął na teren rezydencji Mar-a-Lago należącej do Donalda Trumpa. Mężczyzna, który wyposażony był w strzelbę i kanister paliwa, został zastrzelony przez strzeżących posiadłości funkcjonariuszy.pic.twitter.com/7Pkkxbv141 — Kto umarł? (@KtoUmarl)February 22, 2026

Susret sa agentima kod severne kapije

Prema riječima šerifa okruga Palm Bič Rika Bredšoa, muškarac je nakon ulaska kod sjeverne kapije naišao na dvojicu agenata Tajne službe i jednog zamjenika šerifa.

"Rečeno mu je da spusti ta dva predmeta koja je imao kod sebe. U tom trenutku spustio je kanister s benzinom, ali je podigao sačmaricu u položaj za pucanje", izjavio je Bredšo na konferenciji za medije.

"Dvojica agenata i zamjenik šerifa otvorili su vatru kako bi neutralisali prijetnju."

Tramp nije bio na Floridi

Iako predsjednik Donald Tramp često vikendom boravi u svom klubu na Floridi, on i prva dama Melanija Tramp u trenutku incidenta bili su u Bijeloj kući.

Tramp se tokom kampanje 2024. godine suočio sa dva pokušaja atentata.

Jedan od njih dogodio se u Vest Palm Biču, nekoliko kilometara od Mar-a-Laga, kada je napadač Rajan Raut pokušao da ga ubije dok je igrao golf. Agent Tajne službe tada je uočio Rauta kako nišani puškom kroz žbunje.

Zvaničnici su naveli da je Raut uperio pušku ka agentu, koji je potom otvorio vatru, primoravši ga da ispusti oružje. Raut je prošle godine proglašen krivim, a ovog mjeseca osuđen na doživotnu kaznu zatvora.

Tramp je preživeo i pokušaj atentata na mitingu u Batleru, u Pensilvaniji, kada je napadač ispalio osam hitaca pre nego što ga je ubio snajperista Tajne službe.

FBI: U toku izrada psihološkog profila

Federalni istražni biro (FBI) pozvao je stanovnike koji žive u blizini Mar-a-Laga da provere bezbjednosne kamere i dostave eventualne snimke.

Direktor FBI-ja Keš Patel naveo je na mreži Iks da će biro "posvetiti sve neophodne resurse" istrazi.

Istražitelji rade na izradi psihološkog profila napadača, dok motiv još nije utvrđen. Na pitanje da li je muškarac ranije bio poznat organima reda, Bredšo je odgovorio: "Za sada ne."

Političke tenzije i reakcije Bijele kuće

Incident se dogodio u trenutku pojačanih političkih tenzija u SAD.

Portparolka Bijele kuće Karolin Livit saopštila je na mreži Iks da je "Tajna služba Sjedinjenih Država brzo i odlučno neutralisala ludu osobu, naoružanu pištoljem i kanisterom s benzinom, koja je upala u dom predsjednika Trampa".

Ona je optužila demokratske zakonodavce za delimičnu obustavu rada vlade koja je započela 14. februara, a koja pogađa i Ministarstvo unutrašnje bezbjednosti.

"Savezni organi reda rade 24 sata dnevno, sedam dana u nedjelji, kako bi zaštitili našu zemlju i sve Amerikance. Sramno je i neodgovorno što su demokrate odlučile da zatvore svoje Ministarstvo", navela je Livit.

Bijela kuća je dodatna pitanja uputila na Tajnu službu i FBI. Predsjednik Tramp i Melanija Tramp oglasili su se na društvenim mrežama, ali njihove objave nisu bile povezane sa incidentom.

Talas političkog nasilja

U proteklih godinu dana zabeleženo je više slučajeva političkog nasilja u Sjedinjenim Američkim Državama, uključujući ubistvo konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka, ubistvo demokratske liderke u Predstavničkom domu Minesote i njenog supruga, kao i ranjavanje drugog zakonodavca i njegove supruge, te podmetanje požara u zvaničnoj rezidenciji guvernera Pensilvanije Džoša Šapira.

Prije samo pet dana, muškarac iz Džordžije naoružan sačmaricom uhapšen je dok je trčao ka zapadnoj strani zgrade Kapitola SAD.

(PBS News/Mondo)