Profesor prava o posljedicama Trampovih odluka: "Juče je uveo carine od 10 odsto, sutra bi mogao od 25"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Američki profesor prava upozorio je da bi nove carine koje je uveo Donald Tramp mogle izazvati brojne tužbe i ozbiljne budžetske probleme, jer bi predsjednik mogao biti primoran da vrati milijarde dolara prikupljenih nezakonitim putem.

Profesor prava o posljedicama Trampovih carina Izvor: Shutterstock/Noamgalai

Američki profesor prava Alan B. Morison izjavio je da bi bio “šokiran” ako ne uslijede nove tužbe zbog najnovijih carina koje je uveo Donald Tramp. Morison, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Džordž Vašington, rekao je za Skaj Njus da Tramp "pokušava da učini mnogo toga što po zakonu ne može".

"Juče je rekao da će uvesti carineod 10 procenata, danas je to 15, sutra bi moglo biti 25 procenata", rekao je Morrison.

Tramp je ranije poručio da nova globalna carina od 15 procenata na uvoz u SAD stupa na snagu odmah i da je riječ o maksimalnoj stopi koju može nametnuti prema postojećem zakonodavstvu.

‘Veliki problem’ zbog budžeta

Profesor je upozorio da predsjednik ima "strašnu budžetsku neravnotežu" i da bi možda morao da vrati oko 150 milijardi dolara, ako ne i više, onima koji su uvozili robu u SAD, što je, kako je rekao, "veliki problem za njega".

Riječ je o novcu koji država prikupila kroz prethodno uvedene carine, a koje je Vrhovni sud proglasio nezakonitim. Tramp je, međutim, insistirao da novac neće biti vraćen. Na pitanje kako je Tramp mogao da uvede nove sveobuhvatne globalne carine, Morison je objasnio da je Vrhovni sud presudio kako zakon na koji se predsjednik ranije pozivao nije bio valjana osnova za takve namete.

Ipak, postoje i drugi zakoni koji u određenim okolnostima dopuštaju uvođenje carina, pa je Tramp "prešao na njih kako bi pokušao da nadoknadi dio gubitaka" nastalih zbog prethodnih carina, zaključio je profesor.

