logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Iran u potpunom obruču: Amerika gomila snage

Iran u potpunom obruču: Amerika gomila snage

Izvor Kurir
0

U region je prebačeno više od 120 vojnih letjelica, što se opisuje kao najveći talas američke vazdušne moći od rata u Iraku 2003. godine.

Amerika Iran sukob snage Izvor: Profimedia/News Images, News Images LTD / Alamy

Sjedinjene Američke Države posljednjih dana naglo pojačavaju vojno prisustvo na Bliskom istoku, u uslovima rasta tenzija sa Iranom.

Prema otvorenim izvorima i podacima o praćenju letova, u region je prebačeno više od 120 vojnih letjelica, što se opisuje kao najveći talas američke vazdušne moći od rata u Iraku 2003. godine.

Istovremeno, drugi nosač aviona USS Gerald R. Ford, preusmjerava se ka regionu kako bi se pridružio grupi oko USS Abraham Lincoln, koja već djeluje u Arapskom moru.

Vazdušna komponenta: lovci, AWACS i tankeri

Prema dostupnim podacima, u raspoređivanju učestvuju:

F-35 Lightning II
F-22 Raptor
F-15E Strike Eagle
F-16 Fighting Falcon
E-3 Sentry (AWACS)

Veliki broj tankera za dopunu goriva u vazduhu ukazuje na planiranje dugotrajnih operacija, a ne na rutinske rotacije. Kombinacija stelt lovaca i AWACS platformi omogućava SAD-u kontrolu vazdušnog prostora i precizno navođenje udara.

Mornarička moć: Pozicioniranje u dometu Irana

Satelitski snimci pokazuju da grupa oko USS Abraham Lincoln djeluje u blizini Omana, čime američka mornarica dolazi u domet ključnih iranskih ciljeva.

Pored nosača, u regionu se nalaze i razarači opremljeni krstarećim raketama "Tomahavk" i sistemima za protivraketnu odbranu, što omogućava istovremeno ofanzivne i defanzivne operacije.

Pažnja je usmjerena i na bazu Diego Garsija u Indijskom okeanu, koja može primiti strateške bombardere. Međutim, riječ je o britanskoj teritoriji pod zakupom SAD, pa je za ofanzivne operacije potrebna saglasnost Londona.

Navodi o neslaganju između Vašingtona i Londona oko potencijalne upotrebe baze dodatno komplikuju situaciju.

Kako odgovara Iran

Teheran je poručio da ne želi rat, ali da će na svaku američku agresiju odgovoriti „odlučno i proporcionalno“. Paralelno, Iran je započeo zajedničke pomorske vježbe sa Rusijom u Omanskom moru i sjevernom dijelu Indijskog okeana.

Izvještaji ukazuju da Iran dodatno utvrđuje ključne vojne objekte, uključujući nuklearnu i raketnu infrastrukturu, kao i podzemne komplekse.

Šta ovo znači za region

Ovako obimno raspoređivanje snaga obično prethodi mogućim vazdušnim i raketnim udarima ili predstavlja snažnu mjeru odvraćanja. Kombinacija dva nosača, stelt lovaca, AWACS sistema i tankera značajno povećava operativnu fleksibilnost SAD.

Ukoliko dođe do udara, najvjerovatniji scenario podrazumijeva precizne dalekometne napade na vojnu i bezbjednosnu infrastrukturu.

Ipak, rizik od brze eskalacije ostaje visok. U regionu gdje se energetski koridori i pomorske rute ukrštaju sa geopolitičkim interesima velikih sila, svaki pogrešan potez može izazvati širu krizu.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

SAD Iran

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ