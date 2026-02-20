Tramp donio odluku o napadu na Iran: Prvo ide ograničen udar, a onda totalni haos

Američki predsjednik Donald Trump razmatra ograničeni napad na Iran kako bi prisilio Teheran da prihvati američke zahtjeve u vezi sa nuklearnim programom.

Američki predsjednik Donald Tramp donio je odluku o napadu na Iran. Razmatra ograničeni napad na Iran kako bi Teheran prisilo da prihvati njegove uslove vezane za novi nuklearni sporazum, piše Volstrit žurnal.

Riječ je o početnom, ciljanom napadu koji bi imao snažan politički signal, ali bi istovremeno izbjegao opasnost od totalnog rata i potencijalne odmazde velikih razmjera.

Prema informacijama osoba bliskih administraciji, prvi udar, ako dobije konačno odobrenje, mogao bi da uslijedi u narednim danima. Na meti bi se našao ograničen broj vojnih ili državnih objekata, sa ciljem povećanja pritiska na vlasti u Teheranu da pristanu na zahtjeve SAD.

U centru spora je iranski program obogaćivanja uranijuma. Tramp zahtijeva njegovo potpuno obustavljanje, dok iranske vlasti odbacuju takav scenario. Prema istim izvorima, Vašington je spreman da pokrene mnogo širu vojnu kampanju usmjerenu na ključne objekte režima ako Teheran ostane pri svom stavu.

Takva operacija, upozoravaju analitičari, mogla bi imati dalekosežne posljedice po stabilnost regiona, kao i po šire odnose između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Iako se za sada govori o "ograničenoj akciji", mogućnost eskalacije ostaje otvorena – posebno ako odgovor Teherana bude jači nego što se očekivalo.

