Trampov odgovor: Podigao globalnu carinu na 15 odsto

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da podiže globalu carinu sa 10 na 15 odsto za zemalje koje, kako je naveo, decenijama pljačkaju Ameriku.

Izvor: MANDEL NGAN / AFP / Profimedia

Tramp je objavio da je donio odluku na osnovu temeljnog, detaljnog i potpunog pregleda smiješne, loše napisane i izuzetno antiameričke odluke o carinama koju je juče, nakon više mjeseci razmatranja, donio Vrhovni sud SAD.

"Tokom narednih nekoliko mjeseci, administracija će odrediti i izdati nove i zakonski dozvoljene carine, koje će nastaviti naš izuzetno uspješan proces `Stvaranja Amerike ponovo velikom` - većom nego ikada prije", naveo je američki predsjednik.

Vrhovni sud SAD je ukinuo većinu carina koje je Tramp uveo državama širom svijeta. Tramp je potom uveo globalnu carinsku stopu od 10 odsto.