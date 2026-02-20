logo
Trampov odgovor Vrhovnom sudu: Uvodi globalne carine od 10 odsto

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je da će globalna carina od 10 odsto biti uvedena pored ostalih carina na period od pet mjeseci, kao odgovor na presudu Vrhovnog suda SAD.

Tramp uvodi dodatne carine od 10 odsto svima Izvor: Noamgalai /Andrew Angelov/Shutterstock

"Danas ću potpisati naredbu o uvođenju niske globalne carine od 10 odsto, pored naših uobičajenih tarifa koje se već naplaćuju. Takođe pokrećemo i više istraga kako bismo zaštitili našu zemlju od nepravde", rekao je Tramp na konferenciji za novinare.

Tramp je dodao da će sve nacionalne bezbjednosne carine "ostati u potpunosti na snazi", pozivajući se na Zakon o trgovini iz 1974. i Zakon o proširenju trgovine.

Takođe je upozorio da bi mogao da uvede automobilske carine u rasponu od 15 do 30 odsto.

"Možete proizvoditi svoj proizvod u inostranstvu i izbaciti naše ljude sa posla, možete sve staviti na listu nezaposlenih. Međutim, ako ćete proizvoditi automobile u nekoj drugoj zemlji, platićete carinu od 15, 20, 30 odsto", upozorio je Tramp.

Vrhovni sud SAD ranije danas poništio je vanredne carine, dok Tramp nastoji da potvrdi svoju trgovinsku agendu i izvrši pritisak na proizvođače automobila da vrate proizvodnju u Ameriku, podsjetio je portal "Baha".

Tagovi

Donald Tramp carine vrhovni sud SAD

