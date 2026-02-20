logo
Tramp najavljuje osvetu, ima rezervni plan za carinske mjere: Oglasio se nakon odluke Vrhovnog suda

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Tramp pobjesnio nakon odluke Vrhovnog suda da poništi carinske mjere. Ima rezervni plan.

tramp ljut zbog odluke vrhovnog suda o carinama Izvor: Youtube/printScreen, YouTube/PowerfulJRE/printscreen

Američki predsjednik Donald Tramp je pobjesnio nakon odluke Vrhovnog suda da poništi carinske mjere koje je on uveo tokom 2025. godine mnogim zemljama širom svijeta. Za ovu vijest je saznao tokom doručka sa guvernerima u Bijeloj kući i najavio je osvetu, prenosi britanski list "Gardijan" saznanje novinarke "CNN-a" Kejtlin Kolins sa lica mjesta.

"Ovo je sramotna odluka. Svakako imam rezervni plan", navodno je rekao Tramp.

Njegova zvanična izjava o ovom slučaju se tek očekuje. Nije poznato kakav alternativni plan je u pitanju.

Da podsjetimo, Vrhovni sud je danas oborio carinske mjere koje je Tramp uveo tokom prethodne godine. Ocijenili su da je prekršio federalni zakon, a predsjednik Vrhovnog suda Džon Roberts je obrazložio odluku.

"Predsjednik tvrdi da posjeduje vanrednu moć da jednostrano uvodi carine neograničenog iznosa, trajanja i obima. U svjetlu širine, istorije i ustavnog konteksta tog navodnog ovlašćenja, on mora identifikovati jasno ovlašćenje Kongresa za njegovo sprovođenje. Vanredna ovlašćenja na koja je Tramp pokušao da se osloni nisu dovoljna", naveo je on u obrazloženju suda.

Tagovi

Donald Tramp carine vrhovni sud osveta

