"Širi mržnju i rasizam": Slavni glumac oštro kritikovao Trampa

Holivudski glumac Vudi Harelson uputio je teške kritike predsjedniku SAD Donaldu Trampu, poručivši da američko društvo ide unazad i da se širi mržnja i rasizam.

Izvor: YouTube/screenshot/CBS Sunday Morning

Američki glumac Vudi Harelson uputio je oštre kritike na račun predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, ocijenivši da se zemlja suočava sa rastućim podjelama i netrpeljivošću.

Harelson je rekao novinarima da "imamo čovjeka koji vodi ovu zemlju i koji je iznio na površinu mnogo netrpeljivosti i mnogo rasizma", dodajući da mu se čini da je situacija danas "zaraznija nego ikad".

Woody Harrelson, "We have a guy running this country who has unearthed a lot of bigotry, a lot of racism"



"And it seems to be more virulent than ever"



"It seems like we're going backwards"



"I wish there was a way to get rid of that son of a b*tch and get in a great president"…pic.twitter.com/ZlOrpC8bYB — Farrukh (@implausibleblog)February 16, 2026

Prema njegovim riječima, utisak je da se društvo kreće unazad.

"Volio bih da postoji način da se riješimo tog tipa i dobijemo sjajnog predsjednika, ali izgleda da se to neće desiti", rekao je glumac, ističući zabrinutost zbog, kako je naveo, daljeg podsticanja mržnje i podjela u američkom društvu.

Harelson se i ranije javno oglašavao o političkim i društvenim temama, a njegove izjave ponovo su izazvale pažnju javnosti i podijeljene reakcije na društvenim mrežama.