logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Širi mržnju i rasizam": Slavni glumac oštro kritikovao Trampa

"Širi mržnju i rasizam": Slavni glumac oštro kritikovao Trampa

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Holivudski glumac Vudi Harelson uputio je teške kritike predsjedniku SAD Donaldu Trampu, poručivši da američko društvo ide unazad i da se širi mržnja i rasizam.

Vudi Harelson: Donald Tramp je iznio na površinu rasizam i netrpeljivost Izvor: YouTube/screenshot/CBS Sunday Morning

Američki glumac Vudi Harelson uputio je oštre kritike na račun predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, ocijenivši da se zemlja suočava sa rastućim podjelama i netrpeljivošću.

Harelson je rekao novinarima da "imamo čovjeka koji vodi ovu zemlju i koji je iznio na površinu mnogo netrpeljivosti i mnogo rasizma", dodajući da mu se čini da je situacija danas "zaraznija nego ikad".

Prema njegovim riječima, utisak je da se društvo kreće unazad.

"Volio bih da postoji način da se riješimo tog tipa i dobijemo sjajnog predsjednika, ali izgleda da se to neće desiti", rekao je glumac, ističući zabrinutost zbog, kako je naveo, daljeg podsticanja mržnje i podjela u američkom društvu.

Harelson se i ranije javno oglašavao o političkim i društvenim temama, a njegove izjave ponovo su izazvale pažnju javnosti i podijeljene reakcije na društvenim mrežama.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vudi Harleson Donald Tramp kritika

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA