"Širi mržnju i rasizam": Slavni glumac oštro kritikovao Trampa

Holivudski glumac Vudi Harelson uputio je teške kritike predsjedniku SAD Donaldu Trampu, poručivši da američko društvo ide unazad i da se širi mržnja i rasizam.
Američki glumac Vudi Harelson uputio je oštre kritike na račun predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, ocijenivši da se zemlja suočava sa rastućim podjelama i netrpeljivošću.
Harelson je rekao novinarima da "imamo čovjeka koji vodi ovu zemlju i koji je iznio na površinu mnogo netrpeljivosti i mnogo rasizma", dodajući da mu se čini da je situacija danas "zaraznija nego ikad".
Woody Harrelson, "We have a guy running this country who has unearthed a lot of bigotry, a lot of racism"— Farrukh (@implausibleblog)February 16, 2026
"And it seems to be more virulent than ever"
"It seems like we're going backwards"
"I wish there was a way to get rid of that son of a b*tch and get in a great president"…pic.twitter.com/ZlOrpC8bYB
Prema njegovim riječima, utisak je da se društvo kreće unazad.
"Volio bih da postoji način da se riješimo tog tipa i dobijemo sjajnog predsjednika, ali izgleda da se to neće desiti", rekao je glumac, ističući zabrinutost zbog, kako je naveo, daljeg podsticanja mržnje i podjela u američkom društvu.
Harelson se i ranije javno oglašavao o političkim i društvenim temama, a njegove izjave ponovo su izazvale pažnju javnosti i podijeljene reakcije na društvenim mrežama.