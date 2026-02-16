logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Obama se prvi put oglasio o snimku na kom ga je Tramp prikazao kao majmuna: "Nema srama, duboko uznemirujuće"

Obama se prvi put oglasio o snimku na kom ga je Tramp prikazao kao majmuna: "Nema srama, duboko uznemirujuće"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Barak Obama se oglasio prvi put o skandaloznom snimku Trampa na kom je Obama prikazan kao majmun.

Obama o Trampovoj karikatiri s majmunima Izvor: Shutterstock/Evan El-Amin/X/@RpsAgainstTrump/printscreen

Bivši američki predsjednik Barak Obama oglasio se po prvi put o skandaloznom snimku aktuelnog američkog predsjednika Donalda Trapa na kom su Obama i njegova supruga Mišel prikazani kao majmuni. Snimak je izazvao veliku buru u američkoj javnosti, dok sam Tramp odbija da se izvini jer ne vidi ništa loše i sporno u tom animiranom snimku.

Barak Obama je gostovao u podkastu "No Lie" koji vodi politički komentator Brajan Tajler Kohen u subotu 14. februara kada je govorio o ovom slučaju, prenosi "Al Jazeera". Obama smatra da većina Amerikanaca ne podržava ovakvo ponašanje.

"Mislim da je važno prepoznati da većina američkog naroda smatra takvo ponašanje duboko uznemirujućim. Na televizijama i društvenim mrežama odvija se svojevrsna lakrdija.

I čini se da među ljudima, koji su ranije smatrali da je potrebno imati određeni osjećaj pristojnosti i poštovanje prema kancelariji, zbog toga nema srama. Dakle, to je izgubljeno", rekao je Obama.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Barak Obama Donald Tramp

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ