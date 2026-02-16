Obama se prvi put oglasio o snimku na kom ga je Tramp prikazao kao majmuna: "Nema srama, duboko uznemirujuće"

Barak Obama se oglasio prvi put o skandaloznom snimku Trampa na kom je Obama prikazan kao majmun.

Izvor: Shutterstock/Evan El-Amin/X/@RpsAgainstTrump/printscreen

Bivši američki predsjednik Barak Obama oglasio se po prvi put o skandaloznom snimku aktuelnog američkog predsjednika Donalda Trapa na kom su Obama i njegova supruga Mišel prikazani kao majmuni. Snimak je izazvao veliku buru u američkoj javnosti, dok sam Tramp odbija da se izvini jer ne vidi ništa loše i sporno u tom animiranom snimku.

Barak Obama je gostovao u podkastu "No Lie" koji vodi politički komentator Brajan Tajler Kohen u subotu 14. februara kada je govorio o ovom slučaju, prenosi "Al Jazeera". Obama smatra da većina Amerikanaca ne podržava ovakvo ponašanje.

"Mislim da je važno prepoznati da većina američkog naroda smatra takvo ponašanje duboko uznemirujućim. Na televizijama i društvenim mrežama odvija se svojevrsna lakrdija.

I čini se da među ljudima, koji su ranije smatrali da je potrebno imati određeni osjećaj pristojnosti i poštovanje prema kancelariji, zbog toga nema srama. Dakle, to je izgubljeno", rekao je Obama.