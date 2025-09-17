Oglasio se i Obama nakon Kirkovog ubistva: Tramp je kriv za podjelu zemlje, tenzije dolaze iz Bijele kuće

Obama kaže da je Tramp produbio podjelu u SAD-u u žurbi da identifikuje neprijatelja nakon pucnjave na Čarlija Kirka. Bivši predsjednik opisao je opasan trenutak u SAD-u, nakon reakcije Bijele kuće na ubistva Kirka i Melise Hortman.

Izvor: Shutterstock/Evan El-Amin/Maxim Elramsisy/Joshua Sukoff

Barak Obama se osvrnuo na nedavno ubistvo Čarlija Kirka i rekao okupljenima u Pensilvaniji u utorak da se zemlja nalazi na prekretnici, ali da političko nasilje nije novo i da se "dešavalo u određenim periodima“ američke istorije. Obama je dodao da je, uprkos istoriji, političko nasilje "u suprotnosti sa samom suštinom demokratske zemlje“.

Izvor: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

"Tramp dijeli zemlju"

Bivši predsjednik je iznio ove komentare na događaju Džefersonovo obrazovno društvo, neprofitne organizacije u Erieju, u saveznoj državi Pensilvanija. Izričito je osudio političko nasilje, osvrćući se na smrtonosne napade ove godine na Kirka i zakonodavku iz Minesote Melisu Hortman. Obe tragedije je nazvao "nesrećom“ i rekao da je Donald Tramp dodatno podelio zemlju umjesto da radi na njenom ujedinjenju.

"Suštinski princip našeg demokratskog sistema je da moramo biti sposobni da se ne slažemo i vodimo ponekad veoma žučne rasprave, a da ne pribjegavamo nasilju“, rekao je Obama.

Upozorio je da bi reakcija na Kirkovo ubistvo prošle nedjelje, koje je izazvalo debatu o slobodi govora i podsticanju na nasilje, mogla dodatno produbiti političke i kulturne podele.

"Mislim da ovih dana ima dosta konfuzije oko toga, a iskreno, ta konfuzija dolazi iz Bijele kuće i drugih pozicija moći koje sugerišu, čak i pre nego što smo utvrdili ko je počinilac ovog zlog dela, da ćemo nekako odmah identifikovati neprijatelja“, rekao je.

Političari sa desnice, uključujući Trampa, okrivili su "radikalnu ljevicu“ za podsticanje opasnog političkog okruženja. Mnogi sa ljevice smatraju da su te tvrdnje samo izgovor za autoritarni obračun sa slobodom govora. Obama je, otkako je napustio predsjedničku funkciju, uglavnom bio povučen iz javnosti. Na pitanja moderatora u utorak, govorio je o Trampovoj retorici nakon Kirkovog ubistva, kao i o nekim drugim administrativnim potezima.

Izvor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

"Politički protivnici su štetočine"

Govorio je o svom sopstvenom liderstvu nakon masakra 2015. godine, kada je ubijeno devet afroameričkih vjernika u crkvi u Čarlstonu, Južnoj Karolini, kao i o postupcima Džordža V. Buša, nakon terorističkih napada 11. septembra. Rekao je da smatra da je uloga predsjednika u kriznim vremenima da "nas neprestano podsjeća na ono što nas povezuje“.

"Stav među Trampom i njegovim saradnicima nakon ubistva Kirka, u kojem političke protivnike nazivaju štetočinama, neprijateljima… ukazuje na širi problem“, rekao je Obama, za Gardian.

Kirk, dominantna figura u konzervativnoj politici, postao je blizak saradnik Trampa, nakon što je osnovao organizaciju Turning Point USA sa sjedištem u Arizoni, jednu od najvećih političkih organizacija u SAD-u. Tramp je pojačao prijetnje obračunom s takozvanom "radikalnom ljevicom“ nakon Kirkovog ubistva, podstičući strahove da njegova republikanska administracija pokušava da iskoristi bijes zbog ubistva kako bi ugušila političku opoziciju.

Bijela kuća je reagovala na Obamine komentare optužujući njega za podjele u zemlji, nazvavši ga "arhitektom savremene političke podele u Americi“.

Izvor: EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Ko je podijelio Ameriku?

"Obama je koristio svaku priliku da sije podjele i suprotstavlja Amerikance jedne drugima, a nakon njegove predsjedničke funkcije, više Amerikanaca je smatralo da je Obama podijelio zemlju nego što ih je ujedinio“, rekla je portparolka Bijele kuće Ebigejl Džekson, u saopštenju.

Nakon ubistva Kirka, politički lideri, uključujući predsjednika Predstavničkog doma Majka Džonsona, Džoa Bajdena i Džordža Buša, pozvali su na prekid političkog nasilja i povratak razumnimdebatama, kako bi se smanjile tenzije u SAD-u. Obama je u svojim komentarima pokušao da zauzme uravnotežen stav, pohvalivši guvernera Jute, Spensera Koksa, koji je, kako je rekao "da je moguće da se ne slažemo, a da pritom poštujemo osnovni kodeks ponašanja u javnoj debati“.

Izvor: Ricky Carioti / Pool via CNP /MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

Kirk nije bio u pravu

"Mi ćemo sugerisati da je taj neprijatelj kriv, i onda ćemo to koristiti kao opravdanje da ućutkamo raspravu o tome ko smo mi kao zemlja i kojim putem treba da idemo. I to je takođe greška. Iako vjeruje da su Kirkove ideje bile pogrešne. To ne mijenja činjenicu da je ono što se dogodilo bila tragedija i da žalim zbog toga, kao i zbog njegove porodice. Osuditi političko nasilje i žaliti zbog žrtava ne znači da ne možemo raspravljati o idejama koje je Kirk zastupao", rekao, i dodao:

"Sve su to teme o kojima moramo moći da razgovaramo iskreno i otvoreno, dok istovremeno insistiramo da u tom procesu debate poštujemo pravo drugih da iznesu mišljenja sa kojima se duboko ne slažemo. Tako treba da pristupimo svemu ovome".

Obama se u utorak osvrnuo i na Trampovo nedavno slanje Nacionalne garde u Vašington, kao i na proveru identiteta od strane saveznih agenata u Los Anđelesu. Pozvao je građane i izabrane zvaničnike da pažljivo prate ovakve poteze koji narušavaju ustaljene norme.

"Ono što sada vidimo jeste osjećaj da se putem izvršne vlasti ruše mnoge zaštitne barijere i norme za koje sam smatrao da moram da ih poštujem kao predsjednik SAD-a, kao što je to smatrao i Džordž Buš, a odjednom se čini da više ne važe. I to ovaj trenutak čini opasnim", poručio je.

(MONDO)