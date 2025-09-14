Ubistvo Čarlija Kirka: U utorak optužnica i više detalja iz istrage

Tajler Robinson, osumnjičeni za ubistvo američkog konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka, biće optužen u utorak, 16. septembra, a više informacija o istrazi biće objavljeno tada, rekao je guverner Jute Spenser Koks.

Izvor: Matthew Chattle / Alamy / Profimedia

"Mnogo više će biti objavljeno u utorak, kada budu podignute optužnice. Sada se prikupljaju dokazi, ispituju poznati prijatelji i drugi ljudi oko osumnjičenog", rekao je Koks za "NBC njuz".

Koks je potvrdio da je Robinson bio u romantičnoj vezi sa muškarcem koji prolazi kroz proces promjene pola kako bi postao žena.

On je dodao da partner osumnjičenog sarađuje u istrazi.

Kirk, jedan od ključnih saveznika američkog predsjednika Donalda Trampa, ubijen je dok je govorio na masovnom događaju na Univerzitetu "Juta Veli" 10. septembra. Iza njega su ostali supruga i dvoje djece.

Kirk je, između ostalog, bio glasni protivnik kontrole oružja, LGBT prava, abortusa i pomoći Ukrajini.

(Srna)