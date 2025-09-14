Ubijeni Čarli Kirk igrao košarku za srpski tim: Trampov prijatelj dobio "naše ime" od saigrača

Ubijeni Republikanac Čarli Kirk obožavao je Srbe, a u srpskom timu igrao je košarku pod imenom Ševa Kurković.

Izvor: Gage Skidmore / Zuma Press / Profimedia

Amerikanac Čarli Kirk ubijen je dok je govorio na univerzitetu, a za njegovo ubistvo osumnjičen je Tajler Robinson. Ova vijest privukla je pažnju čitavog svijeta, čak je i predsjednik SAD Donald Tramp istakao da će prisustvovati sahrani konzervativnog političkog aktiviste naklonjenog Republikancima.

U danima nakon smrti otkriveni su pojedini detalji iz privatnog života Čarlija Kirka, a mnogi nisu znali da je on svojevremeno igrao košarku za srpski tim! Kirk dolazi iz savezne države Ilinois, u kojoj je grad Čikago, pa nije čudo što je od malih nogu živio u zajednici sa srpskom dijasporom.

"Odrastao sam sa mnogo Srba u Čikagu, slab sam na Srbe, oni su sjajni. Znam psovke na srpskom, ali ih sada neću izgovoriti jer će me Federalna komisija za komunikacije pronaći. Igrao sam sa srpskim košarkaškim timom, moje 'ime' je bilo Ševa Kurković. Naš tim se zvao 'Ilinois Bijeli orlovi' i svi smo bili bijelci", rekao je prije nekoliko godina Čarls Kirk.

Charlie Kirk played for Serbian basketball club ‘White Eagles’ from Illinois.



"Serbs hold a special place in my heart - a powerful nation."



We will always love you Charlie.pic.twitter.com/oTBVAMmttn — Mario ZNA (@MarioBojic)September 13, 2025

Iako nema podataka o tome koliko je dugo Kirk nosio dres srpskog tima u SAD, odnosno koliko je bio dobar u toku košarkaške karijere, važno je znati da je on stvarno nastupao za ekipi. Prisjetio se kako je izgledalo druženje sa Srbima, koji su se znali i godinama prije nego što je on stigao u ekipu.

"Živjeli smo u Americi i bilo je sjajno. Svi smo bili bijelci, svi u timu su bili Srbi osim mene. I nekako sam se osjećao kao da sam sa Balkana. Putovali smo svuda, igrali sa timovima koji su imali Afroamerikance i nikoga nije bilo briga. Nijednom nije bilo riječi o rasizmu. Poznavali su se kroz zajednicu Srba, što je zaista sjajno“, rekao je Kirk tada i istakao da se divi Novaku Đokoviću koji je najbolji srpski sportista svih vremena.

Podsjećamo, Čarli Kirk ubijen je dok je držao govor, a republikanci prikupljaju dokaze kako bi njegov ubica bio osuđen na smrtnu kaznu. Iza sebe je ostavio dvoje djece - ćerku i sina, a u braku sa suprugom Erikom, koja se svojevremeno takmičila za Mis Arizone, bio je od 2021. godine.