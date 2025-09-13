Tramp traži smrtnu kaznu za Kirkovog ubicu: Juta poznata po rigoroznim mjerama, guverner iznio jasan stav

Guverner Jute najavio je da će tražiti smrtnu kaznu za Tajlera Robinsona (22), osumnjičenog za ubistvo Čarlija Kirka. Predsjednik Tramp takođe poziva na najstrožu kaznu, dok Juta ostaje među rijetkim državama koje pogubljenja sprovode i strijeljanjem.

Izvor: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Guverner Jute Spenser Koks izjavio je da vlasti intenzivno prikupljaju dokaze kako bi zatražile smrtnu kaznu za 22-godišnjeg Tajlera Robinsona, koji je osumnjičen za ubistvo konzervativnog političkog aktiviste Čarlija Kirka.

Smrtna kazna u Juti

Smrtna kazna u Sjedinjenim Američkim Državama primenjuje se u 27 saveznih država, uključujući Jutu, gde zakon dozvoljava smrtnu kaznu za teško ubistvo.

Juta ima posebno mjesto u istoriji smrtne kazne, bila je prva američka savezna država koja je obnovila pogubljenja nakon što je Vrhovni sud SAD 1976. godine dozvolio ponovno uvođenje te kazne. Već naredne godine, 1977, u Juti je streljačkim vodom pogubljen Geri Gilmor, što je metoda koja je danas odobrena u samo pet američkih država.

Od tada je u Juti pogubljeno još šest osuđenika, među njima i Roni Li Gardner, koji je takođe pogubljen streljačkim vodom 2010. godine.

Uprkos pokušajima da se smrtna kazna ukine, predlog zakona iz 2022. godine, koji su podneli bivši republikanski poslanik V. Louri Snou i senator Danijel Mekej, nije prošao, falio je samo jedan glas.

Najnovije pogubljenje u Juti izvršeno je u avgustu 2024. godine, kada je pogubljen Tejberon Honi, osuđeni ubica i silovatelj. Bio je to prvi slučaj pogubljenja u toj državi poslije 14 godina pauze.

Tramp traži: Smrtna kazna za Robinsona

Predsjednik Donald Tramp juče je javno zatražio smrtnu kaznu za Tajlera Robinsona, koji je pod istragom zbog ubistva Kirka. Tramp je dugogodišnji zagovornik najstrožih kazni i poznat je po tome što je ukinuo moratorijum na savezne egzekucije odmah po stupanju na dužnost u svom drugom mandatu, u januaru ove godine.

Iako većinu pogubljenja u SAD sprovode pojedinačne države, smrtna kazna i dalje postoji i na saveznom nivou, kao i u vojsci. Za vrijeme svog prethodnog mandata, Tramp je nadgledao 13 saveznih pogubljenja krajem 2020. i početkom 2021. godine, više nego bilo koji američki predsjednik u poslednjih sto godina.

Posljednje od tih pogubljenja izvršeno je samo pet dana pre nego što je napustio Bijelu kuću, čime je prekinuta višedecenijska tradicija obustave smrtnih kazni tokom predsjedničke tranzicije.

(MONDO)