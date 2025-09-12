Tramp tvrdi da je uhapšen osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je osumnjičeni za pucnjavu na Čarlija Kirka uhapšen, navodeći da je to prijavio neko blizak njemu. Zvanična potvrda hapšenja očekuje se kasnije tokom dana.

Izvor: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Predsjednik SAD Donald Tramp sugerisao je u petak da je osumnjičeni za pucnjavu na Čarlija Kirka uhapšen.

"Mislim da sa visokim stepenom sigurnosti možemo reći da ga imamo u pritvoru", rekao je Tramp tokom gostovanja na Foks njuzu.

Tramp je dodao da ga je "neko njemu veoma blizak prijavio" i naveo da će to biti zvanično objavljeno kasnije tokom dana, prenosi CNN.