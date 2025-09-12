logo
Objavljen snimak osumnjičenog za ubistvo Čarlija Kirka: Ovako je pobjegao sa mjesta zločina (Video)

Autor Marina Letić
0

Odjeljenje za javnu bezbjednost Jute objavilo je video snimak osumnjičenog za ubistvo najistaknutijeg američkog desničarskog aktiviste

Objavljen snimak osumnjičenog za ubistvo Čarlija Kirka Izvor: Youtube/ Charlie Kirk/X/Printscreen

FBI je objavio da je osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka, najistaknutijeg američkog desničarskog aktiviste, ostavio pištolj i streljivo u šumovitom području u blizini sveučilišta, a tragovi prikupljeni s mjesta događaja na krovu uključuju otiske cipela, otisak podlaktice i otisak dlana

Odjeljenje za javnu bezbjednost Jute objavilo je video snimak osumnjičenog za ubistvo, a video prikazuje čovjeka kako trči preko krova školske zgrade, a zatim u obližnju šumu, gdje je kasnije pronađen pištolj kojim je Kirk ubijen.

Video prikazuje osumnjičenog kako se pojavljuje u gornjem lijevom uglu krova, zatim se kreće iza dijela zgrade i izlazi na desnom kraju. Zatim silazi sa krova, ostavljajući za sobom otiske ruku, mrlje za koje istražitelji vjeruju da mogu sadržati DNK i otisak patike.

Na osnovu otisaka, istražitelji zaključuju da je strelac nosio patike „Konvers“, rekao je komesar Odeljenja za javnu bezbjednost Bo Mejson na konferenciji za novinare. Nakon što je sišao sa krova,osumnjičeni je pretrčao preko travnjaka pored parkinga i nestao u šumovitom području, gde je kasnije pronađen pištolj.

Kako prenosi Večernji list, FBI je ponudio nagradu od 100.000 dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja ubice i distribuirao fotografije snimljene sigurnosnim kamerama koje prikazuju 'osobu od interesa' u crnoj majici s američkom zastavom i orlom, crnim sunčanim naočarima i tamnoj bejzbolskoj kapi.

"Nemamo pojma gdje je"

Mejson je u intervjuu za NBC News rekao da vlasti „nemaju pojma“ da li je osumnjičeni još uvijek u Juti ili je prešao državnu granicu.

"Nemamo pojma", rekao je Mejson.

Dodao je da istražitelji prate tragove ljudi koji žive u blizini mjesta napada, ali da se svakodnevno javljaju novi ljudi sa dojavama.

"Bukvalno imamo ljude od interesa i dojave koje stižu iz cijele zemlje", rekao je Mejson.

Pronađena puška, objavljene fotografije osumnjičenog

Policija i američki federalni agenti potvrdili su juče da su pronašli snajpersku pušku za koju se vjeruje da je korišćena u atentatu na uticajnog konzervativnog aktivistu Kirka tokom njegovog govora na Državnom univerzitetu Jute, ali ubica je i dalje na slobodi i potraga je u toku. Objavljene su i fotografije osumnjičenog ubice.

(Blic/MONDO)

