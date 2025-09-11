"FIFA mora Americi da oduzme Svjetsko prvenstvo": Nastao haos poslije ubistva Trampovog saveznika usred bijela dana

Mnogi navijači apeluju da FIFA oduzme Americi Svjetsko prvenstvo jer smatraju da je nakon ubistva Čarlija Kirka zemlja nebezbjedna.

Izvor: Shutterstock/Profimedia/Stephen McCarthy/FIFA/Sipa USA

Amerika je u šoku nakon ubistva Čarlija Kirka. Poznati poltiički aktivista i novinar ubijen je usred bijela dana dok je držao predavanje u Juti, a navijači sada strahuju za bezbjednost i žele da se Svjetsko prvenstvo premjesti iz Sjedinjenih Američkih Država.

Čarli Kirk je odvezen u bolnicu ali je preminuo, ali ovo nije izolovan slučaj. "CNN" navodi da je u Americi do sada u 2025. bilo 300 masovnih pucnjava, a čak je pucano i na predsjednika Donalda Trampa. Taj atentat nije uspio, ali je Luiđi Manđone uspio da ubije prvog čovjeka jedne medicinske kompanije Brajana Tompsona prošlog decembra.

Sve to brine navijače pošto će Svjetsko prvenstvo 2026. godine biti održano u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, ali od 16 gradova domaćina 11 će biti u SAD.

Šta kažu navijači?

"Sa pucnjavom usred bijela dana i ubistvom Čarlija Kirka, Americi FIFA ne bi trebalo da dozovoli da bude organizator Svjetskog prvenstva", napisao je jedan navijač.

"Kako će se Svjetsko prvenstvo održati u nebezbjednoj zemlji nakon scena ubustva Čarlija Kirka," pitao je drugi, a treći navijač je bio jasan: "Svjetsko prvenstvo ne može da se održi u Americi zbog bezbjednosti svih."

Mnogi su se javljali da komentarišu ovaj nemili događaj. "Nakon što sam pogledao video Čarlija Kirka, ne mislim da je dobra i mudra ideja Svjetsko prvenstvo u Americi. Još jednom, da Amerika bude domaćin Svjetskog prvenstva je užasna ideja. Vijesti o Čarliju Kirku slamaju srce."

Neki su posegli i za upoređivanjem. "Nema šanse da bi nekoj arapskoj zemlji bilo dozvoljeno da bude domaćin Svjetskog prvenstva da se ovo Čarliju Kirku desilo tamo."

Ko je Čarli Kirk?

Izvor: Gage Skidmore / Zuma Press / Profimedia

"Veliki i zapravo legendarni Čarli Kirk je mrtav", napisao je Donald Tramp. Iza Čarlija Kirka ostaje žena Erika sa kojom je imao trogodišnju čerku i 16-mjesečnog sina.

Bio je jedan od najpoznatijih podržavalaca Donalda Trampa, a kada je preminuo imao je samo 31 godinu. Osnovao je organizaciju "Turning Point USA" kada je imao 18 gdina, a bio je poznat po širenju teorija zavjere o "kulturnom marksizmu" i virusu korona, a bio je jedan od glavnih ljudi koji su pričali da je Donald Tramp pokraden na izborima 2020. godine.