Uhapšen napadač, objavljen i snimak: Novi detalji ranjavanja Trampovog saradnika (Video)

Policija univerziteta saopštila je na mreži Iks da je uhapšen osumnjičeni za pucnjavu, potvrdivši da je Čarli Kirk ranjen i da ga je sa mjesta događaja odvelo njegovo obezbjeđenje.

"Danas oko 12:10, po lokalnom vremenu, ispaljen je hitac na gostujućeg predavača Čarlija Kirka. Pogodio ga je metak, a njegovo obezbjeđenje ga je odmah evakuisalo. Policija univerziteta vodi istragu, a osumnjičeni je uhapšen", navodi se u saopštenju.

Podsjećamo, konzervativni aktivista Čarli Kirk ranjen je tokom govora na Univerzitetu Juta Veli, kada su pucnji ispaljeni sa zgrade u kampusu. Incident se dogodio 20 minuta nakon početka njegovog nastupa, a obezbjeđenje ga je odmah evakuisalo.

Na mrežama se širi snimak hapšenja čovjeka koji je navodno pucao na Kirka.

Povodom ovog nemilog događaja oglasio se i predsjednik Donald Tramp, a objavljen je i video na kom se vidi njegovo ranjavanje.



