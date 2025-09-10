logo
Uhapšen napadač, objavljen i snimak: Novi detalji ranjavanja Trampovog saradnika (Video)

0

Čarli Kirk ranjen je tokom govora na univerzitetu u Juti, kada je napadač pucao iz kampusa. Policija je brzo reagovala, osumnjičeni je uhapšen, a Kirk evakuisan od strane obezbjeđenja.

Uhapšen napadač na Čarlija Kirka Izvor: Gage Skidmore / Zuma Press / Profimedia

Policija univerziteta saopštila je na mreži Iks da je uhapšen osumnjičeni za pucnjavu, potvrdivši da je Čarli Kirk ranjen i da ga je sa mjesta događaja odvelo njegovo obezbjeđenje.

"Danas oko 12:10, po lokalnom vremenu, ispaljen je hitac na gostujućeg predavača Čarlija Kirka. Pogodio ga je metak, a njegovo obezbjeđenje ga je odmah evakuisalo. Policija univerziteta vodi istragu, a osumnjičeni je uhapšen", navodi se u saopštenju.

Podsjećamo, konzervativni aktivista Čarli Kirk ranjen je tokom govora na Univerzitetu Juta Veli, kada su pucnji ispaljeni sa zgrade u kampusu. Incident se dogodio 20 minuta nakon početka njegovog nastupa, a obezbjeđenje ga je odmah evakuisalo.

Na mrežama se širi snimak hapšenja čovjeka koji je navodno pucao na Kirka.

Povodom ovog nemilog događaja oglasio se i predsjednik Donald Tramp, a objavljen je i video na kom se vidi njegovo ranjavanje. 

(MONDO)

