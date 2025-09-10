Drama u Juti: Upucan Trampov saradnik Čarli Kirk

Čarli Kirk, konzervativni komentator blizak američkom predsjedniku Donaldu Trampu, ranjen je u pucnjavi na Univerzitetu Juta Veli.

Na snimcima na društvenim mrežama vidi se trenutak kad je pogođen dok je govorio ispod šatora u dvorištu Univerziteta. U isto vrijeme studenti su u panici bježali od zvukova pucnjave.

Njegov tim potvrdio je za Foks Njuz da je pogođen, ali zasad nije poznato u kakvom je stanju.

Policija je potvrdila da su ispaljeni hici, a FBI je saopštio da agenti hitno dolaze na mjesto događaja i da u potpunosti podupiru istragu.

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je konzervativni komentator Čarli Kirk upucan i pozvao je građane da se mole za njega.

"Svi moramo da se molimo za Čarlija Kirka, koji je upucan. Sjajan momak od glave do pete", napisao je Tramp na mreži "Socijalna istina".

Na društvenim mrežama objavljen je navodni video snimak pucnjave tokom Kirkovog nastupa na Univerzitetu Juta Veli.

