Putin je od ovog strahovao od početka rata: Tramp spreman na drugu fazu sankcija Rusiji

Donald Tramp prelazi na drugu fazu sankcija Ruskoj Federaciji.

Tramp spreman na drugu fazu sankcija Rusiji Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da je spreman da pređe na drugu fazu sankcija Ruskoj Federaciji, javlja "Skaj Njuz". Predsjednik Sjedinjenih Država je vrlo frustriran zbog ponašanja ruskog predsjednika Vladimira Putina nakon njihovog sastanka na Aljasci.

Tramp je dosad odbijao da sprovede ekonomske mjere, ali je sada, prema njegovim riječima, spreman na taj korak. Ranije je izjavio američki ministar finansija Skot Besent da bi koordinisane ekonomske mjere Amerike i Evrope vjerovatno natjerale Putina da uđe ozbiljnije u mirovne pregovore sa Ukrajinom.

Šta su sekundarne sankcije?

Sjedinjene Američke Države su spremne da sa Evropom ozbiljnije pritisnu Rusiju sekundarnim sankcijama. Na udaru bi se našle sve države koje od Rusije kupuju naftu.

"Spremni smo da povećamo pritisak na Rusiju, ali su nam za to potrebni naši evropski partneri. U trci smo sa vremenom koliko Ukrajina može da izdrži u odnosu na to koliko ruska ekonomija može da izdrži.

Ukoliko Sjedinjene Države i Evropska unija uvedu nove sankcije, carine zemljama koje kupuju naftu od Rusije biće velike i to će dovesti do kolapsa ruske ekonomije. To će dovesti za pregovarački sto predsjednika Putina", rekao je Skot Bensen, prenosi "Skaj Njuz".

Da podsjetimo, u avgustu je Amerika uvela Indiji tarife od 50 odsto. Indija je inače najveći uvoznik ruske nafte.

Pogledajte fotografije sa sastanka Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci

(MONDO)

sankcije Donald Tramp SAD Rusija

