Makron saopštio odluku 26 zemalja: Evropa daje bezbjednosne garancije Ukrajini

Autor Aleksandar Blagić
0

26 evropskih država je potvrdilo da će pružiti bezbjednosne garancije Ukrajini.

Makron saopštio odluku 26 zemalja: Evropa daje bezbjednosne garancije Ukrajini

Francuski predsjednik Emanuel Makron je na konferenciji za medije nakon samita "Koalicije voljnih" saopštio da se 26 evropskih država složilo da će pružiti bezbednosne garancije Ukrajini, javlja "Gardijan". Svi detalji će, prema njegovim riječima, biti precizirani u narednim danima sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Makron je objasnio da su Sjedinjene Države iznele jasan stav o bezbednosnim garancijama. Nije poznato zasad više detalja.

U Parizu u Jelisejskoj palati održan je danas samit "Koalicije voljnih". Sastanku je prisustvovao i specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof koji je napustio sastanak nakon 20 minuta.

Nakon sastanka su se svi čuli telefonom sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom. On je iznio dva uslova za pružanje bezbjednosnih garancija.

Šta traži Tramp?

Američki predsjednik traži da Evropa u potpunosti obustavi kupovinu ruske nafte i gasa, a traži da se Evropa usmjeri i ka Narodnoj Republici Kini. Traži od njih da evropske sile i Evropska unija izvrše ekonomske pritiske na Kinu.

Da podsjetimo, na nedavnom sastanku Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci su dogovorene bezbjednosne garancije za Ukrajinu. Međutim, ubrzo je Putin izjavio da ne dozvoljava da na tlu Ukrajine budu bilo kakve strane trupe - ni američke ni zapadnoevropske.

Tagovi

Ukrajina Donald Tramp Vladimir Putin

