Trampov izaslanik poslije 20 minuta napustio sastanak evropskih sila: Sprema se za ključni susret u Parizu

Trampov izaslanik poslije 20 minuta napustio sastanak evropskih sila: Sprema se za ključni susret u Parizu

Autor Aleksandar Blagić
0

Stiv Vitkof je poslije 20 minuta napustio sastanak "Koalicije voljnih" u Parizu.

Trampov izaslanik napustio sastanak u Parizu poslije 20 minuta Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Stiv Vitkof, specijalni američki izaslanik, napustio je poslije 20 minuta samit "Koalicije voljnih" u Parizu u Francuskoj. Sastanak je održan u Jelisejskoj palati i on ga je napustio poslije svega 20 minuta.

On bi trebalo da ima i odvojeni, privatni sastanak sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Sastanku je prisustvovalo 30 lidera zemalja iz Evrope i nakon multilateralnog susreta, obavljen je razgovor sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom koji ima dva uslova za pružanje bezbjednosnih garancija.

Šta traži Tramp?

Američki predsjednik traži da Evropa u potpunosti obustavi kupovinu ruske nafte i gasa, a traži da se Evropa usmjeri i ka Narodnoj Republici Kini. Traži od njih da evropske sile i Evropska unija izvrše ekonomske pritiske na Kinu.

Da podsjetimo, na nedavnom sastanku Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci su dogovorene bezbjednosne garancije za Ukrajinu. Međutim, ubrzo je Putin izjavio da ne dozvoljava da na tlu Ukrajine budu bilo kakve strane trupe - ni američke ni zapadnoevropske.

Donald Tramp Vladimir Putin Ukrajina

