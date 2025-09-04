Trampov izaslanik poslije 20 minuta napustio sastanak evropskih sila: Sprema se za ključni susret u Parizu

Stiv Vitkof je poslije 20 minuta napustio sastanak "Koalicije voljnih" u Parizu.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Stiv Vitkof, specijalni američki izaslanik, napustio je poslije 20 minuta samit "Koalicije voljnih" u Parizu u Francuskoj. Sastanak je održan u Jelisejskoj palati i on ga je napustio poslije svega 20 minuta.

BAD SIGN: Whitkoff left the meeting of the "coalition of the willing" just 20 minutes after it started, reports the Elysee Palace.



The US special representative will return when the Europeans call Trump.pic.twitter.com/ww7bhZ0S0u — Lord Bebo (@MyLordBebo)September 4, 2025

On bi trebalo da ima i odvojeni, privatni sastanak sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Sastanku je prisustvovalo 30 lidera zemalja iz Evrope i nakon multilateralnog susreta, obavljen je razgovor sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom koji ima dva uslova za pružanje bezbjednosnih garancija.

Šta traži Tramp?

Američki predsjednik traži da Evropa u potpunosti obustavi kupovinu ruske nafte i gasa, a traži da se Evropa usmjeri i ka Narodnoj Republici Kini. Traži od njih da evropske sile i Evropska unija izvrše ekonomske pritiske na Kinu.

Da podsjetimo, na nedavnom sastanku Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci su dogovorene bezbjednosne garancije za Ukrajinu. Međutim, ubrzo je Putin izjavio da ne dozvoljava da na tlu Ukrajine budu bilo kakve strane trupe - ni američke ni zapadnoevropske.