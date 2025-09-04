Trampov izaslanik poslije 20 minuta napustio sastanak evropskih sila: Sprema se za ključni susret u Parizu

Stiv Vitkof je poslije 20 minuta napustio sastanak "Koalicije voljnih" u Parizu.
Stiv Vitkof, specijalni američki izaslanik, napustio je poslije 20 minuta samit "Koalicije voljnih" u Parizu u Francuskoj. Sastanak je održan u Jelisejskoj palati i on ga je napustio poslije svega 20 minuta.
BAD SIGN: Whitkoff left the meeting of the "coalition of the willing" just 20 minutes after it started, reports the Elysee Palace.— Lord Bebo (@MyLordBebo)September 4, 2025
The US special representative will return when the Europeans call Trump.pic.twitter.com/ww7bhZ0S0u
On bi trebalo da ima i odvojeni, privatni sastanak sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Sastanku je prisustvovalo 30 lidera zemalja iz Evrope i nakon multilateralnog susreta, obavljen je razgovor sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom koji ima dva uslova za pružanje bezbjednosnih garancija.
Šta traži Tramp?
Američki predsjednik traži da Evropa u potpunosti obustavi kupovinu ruske nafte i gasa, a traži da se Evropa usmjeri i ka Narodnoj Republici Kini. Traži od njih da evropske sile i Evropska unija izvrše ekonomske pritiske na Kinu.
Da podsjetimo, na nedavnom sastanku Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci su dogovorene bezbjednosne garancije za Ukrajinu. Međutim, ubrzo je Putin izjavio da ne dozvoljava da na tlu Ukrajine budu bilo kakve strane trupe - ni američke ni zapadnoevropske.