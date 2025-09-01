logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Amerika gomila vojsku na Karibima: Tramp steže obruč oko Venecuele, šta se krije iza "rata protiv droge"? 1

Amerika gomila vojsku na Karibima: Tramp steže obruč oko Venecuele, šta se krije iza "rata protiv droge"?

Autor Uroš Matejić
1

Masovno prisustvo američke mornarice u južnom Karipskom moru, uključujući ratne brodove, nuklearne podmornice i hiljade vojnika, podiglo je tenzije u regionu i izazvalo sumnje da je na meti zapravo predsjednik Venecuele Nikolas Maduro.

Amerika gomila vojsku na Karibima: Tramp steže obruč oko Venecuele Izvor: Federico PARRA / AFP / Profimedia/EPA/ALLISON ROBBERT / POOL/AFP POOL

Značajno gomilanje američkih pomorskih snaga u južnim Karibima izazvalo je zabrinutost u Venecueli i među stručnjacima u Sjedinjenim Državama. Dok administracija Donalda Trampa tvrdi da je cilj akcije borba protiv narko-kartela, mnogi se pitaju da li se iza vojne demonstracije sile zapravo krije pritisak na predsjednika Nikolasa Madura, javlja Rojters.

Čak sedam ratnih brodova stiže u region, uz pratnju brze napadačke nuklearne podmornice i više od 4.500 američkih vojnika i marinaca. U igri se nalaze i špijunski avioni P-8, a deo brodova je opremljen helikopterima i raketama Tomahavk.

Tramp je borbu protiv kartela nazvao ključnim ciljem, ali stručnjaci upozoravaju da se većina šverca droge u Sjedinjene Države odvija preko Pacifika, a ne preko Kariba. Zato Karakas vjeruje da je njegova vlada prava meta - posebno nakon što su Amerikanci povećali nagradu za hvatanje Madura na čak 50 miliona dolara.

Venecuelanski zvaničnici su oštro reagovali, tvrdeći da Vašington priprema teren za "intervenciju protiv legitimnog predsjednika". General Vladimir Padrino je rekao: "Mi nismo dileri droge, mi smo plemenit narod."

Iako vojne snage na Karibima zvuče impresivno, stručnjaci podsećaju da su za invaziju na Panamu 1989. godine SAD poslale skoro 28.000 vojnika. Ovog puta brojke su znatno manje.

"Preveliko je da bi bilo samo zbog droge, premalo za invaziju", zaključuje Kristofer Ernandez-Roj iz Centra za strateške i međunarodne studije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

venecuela Donald Tramp

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Kvak kvak

Kakva bolan droga. Rijec je o nafti,gasu,zlatu i smaragdima cije velike kolicine leze u Venecueli. Kad se amerika ikad u svojoj istoriji borila protiv droge ili za pravdu neku. Samo pare amere pokrecu

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ