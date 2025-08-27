Venecuela na ivici vojnog sukoba: Ratni brodovi i dronovi patroliraju dok SAD pojačavaju pritisak

Venecuela je rasporedila ratne brodove i dronove za patrolu obale, dok su SAD poslale tri razarača u region kao dio pritiska na predsednika Nikolasa Madura.

Venecuela je rasporedila ratne brodove i dronove da patroliraju obalom zemlje nakon što su SAD poslale tri razarača u region kako bi izvršile pritisak na predsjednika Nikolasa Madura.

CBS njuz prenosi da je venecuelanski ministar odbrane Vladimir Padrino u video snimku objavljenom na društvenim mrežama najavio "značajno" raspoređivanje dronova, kao i pomorske patrole duž svoje karipske obale, uključujući "veće brodove dalje na sjever u našim teritorijalnim vodama".

Ovaj potez dolazi usred eskalacije tenzija sa Vašingtonom, koji je prošle nedjelje poslao tri razarača sa navođenim raketama i 4.000 marinaca prema Venecueli kako bi obuzdao trgovinu drogom.

Tramp poslao još brodova

U utorak je američki izvor rekao za AFP da predsednik Donald Tramp šalje još dva broda u Karibe kako bi se obračunao sa narko-kartelima.

"Krstarica sa navođenim raketama 'USS Iri' i brza podmornica na nuklearni pogon 'USS Njuport njuz' trebalo bi da stignu u region naredne nedjelje", rekao je izvor AFP koji insistira na anonimnosti.

Uprkos dramatičnom gomilanju snaga, analitičari smatraju da je mala mogućnost američke invazije ili vazdušnih udara SAD na Venecuelu. Navodi da su na ulicama gradova u Venecueli mnogi ljudi takođe odbacili prijetnju kao pozerstvo Vašingtona.

Maduro, koji je osvojio treći mandat na izborima u julu 2024. godine, obilježenim optužbama za prevaru i obračunom sa opozicijom, bio je na meti Trampa još od prvog mandata predsjednika SAD od 2017. do 2021. godine.

Trampova politika maksimalnog pritiska na Venecuelu, uključujući i embargo na naftu koji je još uvek na snazi, ipak nije uspjela da svrgne Madura sa vlasti.

"Mislim da ono što vidimo predstavlja pokušaj stvaranja anksioznosti u vladinim krugovima i prisiljavanja Madura da nešto ispregovara", rekao je analitičar Međunarodne krizne grupe Fil Ganson za AFP.

Od Trampovog povratka na vlast u januaru napadi šefa Bijele kuće na Venecuelu uglavnom su se fokusirali na aktivnosti moćnih transnacionalnih bandi u toj južnoameričkoj zemlji.

Optužba da Maduro vodi Kartel de los Soles

Vašington optužuje Madura da vodi Kartel de los Soles, kartel za trgovinu kokainom, koji je Trampova administracija označila kao terorističku organizaciju. SAD su nedavno udvostručile nagradu na 50 miliona dolara za Madurovo hapšenje kako bi se suočio sa optužbama za drogu.

Prošle godine američke vlasti su zaplenile avion koji je pripadao Maduru i odvezle ga u SAD, a Ministarstvo pravde u Vašingtonu je tvrdilo da je taj avion izvezen sa Floride suprotno sankcijama protiv Venecuele.

Maduro je optužio Trampa da pokušava da izvrši promenu režima i pokrenuo je kampanju za regrutovanje hiljada pripadnika milicije.

Na hiljade državnih službenika, domaćica i penzionera okupilo se u Karakasu, glavnom gradu Venecuele, tokom vikenda kako bi se pridružili miliciji nakon što je Maduro pozvao građane da odgovore na "neobične prijetnje" SAD.

U utorak je Venecuela podnela zahtev Ujedinjenim nacijama da intervenišu u sporu zahtevajući "hitni prekid raspoređivanja američke vojske na Karibima".

Venecuela je u ponedeljak objavila da raspoređuje 15.000 vojnika na granicu sa Kolumbijom sa ciljem borbe protiv trgovine drogom.

"Venecuela je čista teritorija, nema trgovine drogom... nema usijeva lista koke, nema! Nema proizvodnje kokaina", rekao je Maduro u nedeljnom televizijskom obraćanju naciji.

Ministar unutrašnjih poslova Diosdado Kabeljo objavio je da vlada raspoređuje trupe kako bi pojačala bezbednost u državama Zulija i Tačira, koje se graniče sa Kolumbijom.

U posebnom saopštenju u utorak, ministar odbrane Padrino rekao je da je u toku operacija u sjeveroistočnom dijelu Venecuele kojanje rezultirala demontažom brodogradilišta gdje su kriminalci nameravali da "proizvode polupodmornice i čamce za transport droge morem" do tržišta u Evropi i Sjevernoj Americi.

