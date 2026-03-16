Vlada FBiH: 46,1 milion evra za unapređenje kvaliteta vazduha

Na unapređenje kvaliteta vazduha u Federaciji BiH obezbijeđen je 46,1 milion evra, od čega je 22,7 miliona namijenjeno aktivnostima u Kantonu Sarajevo, u okviru projekta koji se realizuje uz podršku Svjetske banke, saopšteno je iz federalne Vlade.

Izvor: Vlada FBiH

Kreditna sredstva obezbijeđena su na osnovu sporazuma o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), uz rok otplate od 31 i po godinu i grejs period od osam godina.

Federalni ministar ekologije i turizma Nasiha Pozder potpisala je danas u Sarajevu sporazume o razumijevanju sa kantonalnim ministrom komunalne privrede Mladenom Pandurevićem i pomoćnikom ministra saobraćaja Emirom Hotom.

U okviru projekta, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo nadležno je za komponentu monitoringa kvaliteta zraka, te unapređenje sistema grijanja i energijske efikasnosti, za što je planirano 13,5 miliona eura. Očekuje se da će kroz ovu komponentu biti obuhvaćena zamjena između 4.000 i 5.000individualnih ložišta u kućanstvima, čime bi se značajno smanjile emisije štetnih materija iz domaćinstava.

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo odgovorno je za komponentu zelene i urbane mobilnosti, za koju je predviđeno 9,2 miliona eura. U okviru ove komponente već je pokrenuta nabavka deset autobusa, od čega pet električnih, uz prateću infrastrukturu za punjenje, što predstavlja prvo uvođenje električnih autobusa u javni prevoz Kantona Sarajevo.