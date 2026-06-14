Bivši vođa kriminalne grupe pronađen mrtav u Dunavu

U Dunavu je pronađeno tijelo poznatog kriminalca iz Rumunije, Romika Katalija.

Izvor: Facebook/isubraila/Policija Rumunije

Policija Rumunije je u subotu 13. juna u rijeci Dunav pronašla tijelo poznatog kriminalca Romika Katalija (55) nakon što se čamac prevrnuo, piše "Observator". Sa njim je u čamcu bio muškarac koji je uspio da se spasi, ali ga policija zasad nije locirala.

Nestanak Katalija je prijavila njegova vjenčana supruga, a on je sa muškarcem uzeo čamac u subotu u ranim jutarnjim časovima. Ronioci su za njima tragali tri sata i pronašli su tijelo Katalija.

Slučajni prolaznici su uočiti tijelo kako pluta u vodi i odmah su prijavili policiji. Sumnja se na infarkt s obzirom da je taj dio Dunava i dalje vrlo hladan.

"Nakon što se brod prevrnuo, muškarac nije uspio da ispliva i njegova žena je hitno pozvala policiju jer se nije javljao. Ronioci su tragali za njim tri sata u Dunavu dok ga konačno nisu našli.

U 11.35 časova su prolaznici primijetili tijelo u vodi. Kada su ronioci izvukli tijelo, ono je poslato na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti", otkrio je novinar pomenutog portala.

Ko je Romika Katali?

Romika Katali bio je poznato ime u podzemlju Rumunije. Vodio je kriminalnu grupu iz grada Braila sve dok nije završio u zatvoru nakon čega je postao frizer.

Počinio je nekoliko teških krivičnih djela. To su trgovina ljudima, vožnja u alkoholisanom stanju i ometanje i napad na službeno lice u vršenju dužnosti.

(Mondo.rs)