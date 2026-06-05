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Uzbuna u Rumuniji: Eksplodirao morski dron u luci Konstanca, aktiviran plan "Crvena intervencija"

Uzbuna u Rumuniji: Eksplodirao morski dron u luci Konstanca, aktiviran plan "Crvena intervencija"

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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U rumunskoj luci Konstanca danas je proglašena uzbuna nakon prijave eksplozije morskog drona u blizini naftnog terminala.

Eksplodirao morski dron u blizini naftnog terminala u Rumuniji Izvor: printscreen X

U rumunskoj luci Konstanca u toku je uzbuna, gdje je prijavljena eksplozija morskog drona. Vlasti su aktivirale plan "Crvena intervencija", a prema prvim informacijama, nema žrtava, prenosi rumunski portal "Digi 24".

Kako je navedeno, premijer Rumunije je obavešten i planirano je da nakon sednice Vlade ode u Ministarstvo unutrašnjih poslova. Istovremeno, predsjednik Rumunije Nikušor Dan je takođe obaviješten o incidentu dok je bio u avionu kojim leti u Crnu Goru na samit EU-Zapadni Balkan.

"Digi 24" navodi da je dron, vjerovatno ukrajinskog porijekla, bio u blizini naftnog terminala. Područje je izolovano od ranih jutarnjih sati, a ekipe policije i žandarmerije su na licu mjesta.

Objekat je primijećen jutros oko 5.00 časova, u oblasti gdje se nalazi sedište Rumunske agencije za spasavanje ljudskih života na moru.

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Tagovi

Rumunija eksplozija

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